Міжнародний день пива святкують, у п’ятницю, 7 серпня тож ми пропонуємо вам перелік із трьох закусок до пива, від яких не росте живіт.

В’ялене м’ясо

Інгредієнти: 500 г нежирної свинини або телятини, 4 ст. ложки соєвого соусу, 0,25 ч. ложки чорного перцю, 2 зубці часнику, 0,5 ч. ложки солі, 1 ст. ложка імбиру (тертого або сушеного), 1 ст. ложка карі.

М’ясо підморозити і порізати тонкими пластинами (2–4 мм), змастити маринадом (сумішшю всіх спецій), поставити у холодильник на 6–8 год. Викласти в електросушку на 4 год, потім перевернути і ще 2 год сушити.

М’ясо готове, якщо воно пружне, гнеться і не ламається. Можна зберігати до 4 тижнів за кімнатної температури або довше у холодильнику.

Чіпси дієтичні

Інгредієнти: 2–3 картоплини, спеції, сіль.

Картоплю почистити, порізати кружечками якомога тонше (зручно робити овочечисткою). Викласти одним шаром на пергамент або змащену олією тарілку, посипати спеціями.

Поставити у мікрохвильову піч на 3–5 хв до легкого зарум’янення, перекласти на паперовий рушник. Якщо картопля прилипає, шматочки треба промити під проточною водою і висушити паперовим рушником.

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Гострі картопляні скибки

Інгредієнти: 4 картоплини, сіль, 2 ч. ложки солодкої паприки, 0,5 ч. ложки суміші перців, 2 ст. ложки олії.

Картоплю порізати поздовж на 8 частин. Влити в миску олію, сіль, спеції, перемішати, додати картоплю і ще раз перемішати. Викласти на встелене пекарським папером або силіконовим килимком деко. Випікати у розігрітій до 200ºС духовці 25 хв, потім перевернути на другий бік і ще пекти 25 хв.

Користь пива

Пити пиво корисно літнім людям, які страждають на остеопороз, адже невелика кількість напою підтримує розвиток кісток. Справа в синтетичному силіконі, який міститься у напої, йдеться в дослідженні.

Інше дослідження показало, що одна пляшка пива, яку випивають люди в зрілому віці, захищає їхні очі, адже пивні антиоксиданти можуть запобігати пошкодженню мітохондрій.