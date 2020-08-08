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Факти / Lifestyle

День військ зв’язку 2020: привітання в листівках

День військ зв’язку 2020 в Україні відзначають 8 серпня.

Війська зв’язку відповідають за безперебійне забезпечення усіх видів необхідного зв’язку.

Окрім військових операцій, також війська зв’язку використовували для ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: зв’язківці перебували в зоні ураження для надання зв’язку рятувальним бригадам.

Професійним святом День військ зв’язку став у 2000 році.

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Факти ICTV публікують найкращі вітальні листівки з Днем військ зв’язку 2020.

День військ зв’язку 2020: привітання в листівках

День військ зв’язку 2020: привітання в листівках

День військ зв’язку 2020: привітання в листівках

День військ зв’язку 2020: привітання в листівках

День військ зв’язку 2020: привітання в листівках

Для зручності Факти ICTV публікували календар вихідних днів у серпні.

Так, українці отримають один додатковий вихідний через святкування Дня незалежності 24 серпня.

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