День військ зв’язку 2020: привітання в листівках

День військ зв’язку 2020 в Україні відзначають 8 серпня.

Війська зв’язку відповідають за безперебійне забезпечення усіх видів необхідного зв’язку.

Окрім військових операцій, також війська зв’язку використовували для ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: зв’язківці перебували в зоні ураження для надання зв’язку рятувальним бригадам.

Професійним святом День військ зв’язку став у 2000 році.

Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік

Факти ICTV публікують найкращі вітальні листівки з Днем військ зв’язку 2020.

Для зручності Факти ICTV публікували календар вихідних днів у серпні.

Так, українці отримають один додатковий вихідний через святкування Дня незалежності 24 серпня.