День військ зв’язку щороку відзначається 8 серпня. Дата професійного свята встановлена указом президента України №154/2000 від 1 лютого 2000 року.
З того часу почали у цей день вітати військовослужбовців, які працюють зв’язківцями.
До Дня військ зв’язку Факти ICTV приготували кращі привітання в СМС.
Читайте: Календар свят на серпень 2020
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З Днем військового зв’язківця
Ми тебе вітаємо.
Миру та здоров’я
У цей день тобі бажаємо!
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З Днем військ зв’язку
Вас привітати хочемо!
Хай буде чистим ваш ефір,
А ви – здорові та неушкоджені.
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У мирний час та в складну годину
Зв’язківці на зв’язку завжди,
Бажаємо не сумувати ні хвилини,
Не знати ніколи вам біди.
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Поки такі зв’язківці у нас на службі
У нашої країни є майбуття.
Хочу побажати вам вірної дружби,
Мирного та щасливого життя.
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Нехай змиває усі перешкоди,
З твого шляху чиста вода.
У День військ зв’язку наповнює серце
Любов, щира радість та доброта.
Календар неофіційних свят на 2020 рік
В Україні є низка неофіційних дат, коли професійні свята відзначають представники тієї чи іншої сфери.
Крім того, є цікаві свята, які не можна віднести до державних чи церковних, наприклад, Всесвітній день поцілунку чи шоколаду.
Повний календар неофіційних свят на 2020 рік дивіться на Фактах ICTV.