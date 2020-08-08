День військ зв’язку щороку відзначається 8 серпня. Дата професійного свята встановлена указом президента України №154/2000 від 1 лютого 2000 року.

З того часу почали у цей день вітати військовослужбовців, які працюють зв’язківцями.

До Дня військ зв’язку Факти ICTV приготували кращі привітання в СМС.

Читайте: Календар свят на серпень 2020

***

З Днем військового зв’язківця

Ми тебе вітаємо.

Миру та здоров’я

У цей день тобі бажаємо!

***

З Днем військ зв’язку

Вас привітати хочемо!

Хай буде чистим ваш ефір,

А ви – здорові та неушкоджені.

***

У мирний час та в складну годину

Зв’язківці на зв’язку завжди,

Бажаємо не сумувати ні хвилини,

Не знати ніколи вам біди.

***

Поки такі зв’язківці у нас на службі

У нашої країни є майбуття.

Хочу побажати вам вірної дружби,

Мирного та щасливого життя.

***

Нехай змиває усі перешкоди,

З твого шляху чиста вода.

У День військ зв’язку наповнює серце

Любов, щира радість та доброта.

Календар неофіційних свят на 2020 рік

В Україні є низка неофіційних дат, коли професійні свята відзначають представники тієї чи іншої сфери.

Крім того, є цікаві свята, які не можна віднести до державних чи церковних, наприклад, Всесвітній день поцілунку чи шоколаду.

Повний календар неофіційних свят на 2020 рік дивіться на Фактах ICTV.