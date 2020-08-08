Щороку в Україні 8 серпня відзначають День військ зв’язку. Святкувати його почали ще з 2000 року, а 8 серпня обрали не випадково.

Саме у цей день у 1920 році в Києві почали готувати зв’язківців на Київських військово-інженерних курсах.

У світі 8 серпня щороку відзначають Всесвітній день котів. Його почали святкувати за ініціативою фонду Animal Welfare у 2002 році, щоб привернути уваги до проблеми бездомних тварин.

Іменини 8 серпня святкують Федір, Сергій, Парасковія.

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За народним календарем, на 8 серпня припадає Єрмолаєв день. У цей день починали збирати яблука, але їсти їх не можна було аж до Яблучного Спаса.

Народні прикмети на 8 серпня:

Якщо вранці холодна роса – вдень буде дощ.

Мухи кусаються або жаби на березі стрибають – до дощу.

Кіт поруч ліг – до багатства і удачі.

Якщо у цей день на зап’ястя пов’язати червону нитку, то це принесе силу і здоров’я.

Що не можна робити 8 серпня:

Жінкам забороняється виходити в поле, на город, а також шити і в’язати.

Не рекомендують братися за ризиковані фінансові проекти.

Останній літній потішить нас святковими днями. Зокрема, згідно з церковним календарем на серпень, 28 числа православні християни відзначатимуть одне з найбільших свят – Успіння Пресвятої Богородиці.

Також у серпні святкують три Спаси – Медовий, Яблучний і Горіховий.