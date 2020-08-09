День будівельника в Україні відзначають у другу неділю серпня. У 2020 році він припадає на 9 число.

Свято має радянське коріння, бо встановлене ще за часів Микити Хрущова – у 1955 році. Проте це лише підкреслює важливість професії будівельника, адже саме їхніми руками створено усі визначні пам’ятки архітектури та звичайні будинки, в яких живемо ми з вами.

У незалежній Україні День будівельника став офіційним святом у 1993 році. Відповідний указ №273/93 підписав президент.

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Факти ICTV пропонують привітати з Днем будівельника усіх, хто працює у цій сфері, листівкою із нашої добірки.

9 серпня – професійне свято також у ветеринарів. А до кінця місяця будуть ще у археологів, пасічників, далекобійників і шахтарів.

Ці та інші свята зібрані в календарі на серпень 2020.