День ветеринара 2020 – привітання в СМС

День ветеринара 2020 відзначається 9 серпня.

Свято працівників ветеринарної медицини України було запроваджено у 2001 році президентом Леонідом Кучмою.

Ветеринари лікують та допомагають тваринкам, тому цього святкового дня усім їм варто побажати найвірніших та найспокійніших пацієнтів.

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Факти ICTV підготували для вас привітання з Днем ветеринара 2020 в СМС.

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З Днем ветеринара! Нехай ця добра і благородна професія подарує тобі міцне ведмеже здоров’я, теплу котячу ніжність, гідні матеріальні запаси, як у хом’яка і побільше приводів для щирих посмішок!

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Вітаю з Днем ветеринара! Бажаю ладити із будь-якими пацієнтами і дарувати кожному з них відмінне самопочуття, гарний настрій. Нехай всі наші улюблені вуха, лапи, роги і хвости будуть здорові. А Вам бажаю міцних сил, впевненого професіоналізму, успіхів, достатку і процвітання.

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Вітаю з Днем ветеринара і хочу побажати завжди стояти на варті здоров’я наших улюбленців, отримуючи натомість щедру подяку їх господарів, ласку і щиру доброту зцілених тварин. Бажаю бути найкращим доктором Айболить, який впорається з будь-яким лихом.

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Вітаємо з днем ​​працівників ветеринарної медицини! Ваші навички, вміння і терпіння завжди виручають і приходять на допомогу нашим маленьким чотириногим друзям, пухнастим улюбленцям! Успіхів вам у професійній діяльності та одужання всім пацієнтам!

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Вітаю тебе з професійним святом – Днем ветеринара! Ти допомагаєш нашим братам меншим знову стати здоровими і активними, даруючи величезну радість і тваринкам, і їх господарям! Бажаю, щоб робота приносила тобі тільки задоволення і хороший дохід! Розвивайся в цій сфері і ніколи не зупиняйся на досягнутому!

Вихідні у серпні

Для того, аби успішно спланувати вікенд в останній місяць літа, Факти ICTV публікували календар вихідних днів у серпні.

Так, українці отримають один додатковий вихідний через святкування Дня незалежності 24 серпня.