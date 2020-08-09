Погода на 9 серпня 2020 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

В Україні 9 серпня погода буде досить ясною, проте в деяких регіонах прогнозують грози.

У західних областях синоптики прогнозують грози. Вдень повітря прогріється до 28°, а вночі 17°.

У Центрі України буде хмарна з проясненнями погода. Температура вдень 26°…29°, вночі 15°…18°.

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У північних регіонах також буде досить ясна і спекотна погода. Стовпчики термометрів покажуть 26°…28° вдень, вночі 15°…18°.

На Сході країни також опади не прогнозуються. Температура вдень 26°…28°, вночі 15°… 18°.

Жителям південних регіонів потрібно підготуватися до досить жаркої погоди. Повітря прогріється до 33° вдень і 21° вночі.

Загалом погода у серпні у першій половині місяця буде спекотною. Температура коливатиметься в межах +28°-34° без істотних опадів.

Похолодання синоптики обіцяють з 18-20 серпня, коли циклон принесе дощі і грози.