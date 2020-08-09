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Факти / Lifestyle

Привітання з Днем ветеринара в листівках

Щороку у другу неділю серпня в Україні святкують День ветеринара. Цьогоріч він припадає на 9 серпня.

Його почали відзначати з 2001 року. З того часу зі святом вітають всіх причетних, які вирішили присвятити своє життя порятунку життя тварин.

Щодня вони не тільки без слів розуміють своїх чотирилапих і не тільки пацієнтів, а й завжди роблять все заради їхнього блага.

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Привітання з Днем ветеринара також підготували Факти ICTV, щоб ви могли у такий спосіб висловити свою вдячність кожному, хто хоч раз рятував життя вашого домашнього улюбленця.

день ветеринара

з днем ветеринара

з днем ветеринара листівки

з днем ветеринара привітання

день ветеринара картинки

Попри те, що святкових дат в останньому літньому місяці небагато, все ж вітати один одного є з чим.

Так, згідно з календарем свят на серпень, 24 числа українці відзначають головне державне свято – День незалежності України, який є офіційним вихідним.

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