Щороку у другу неділю серпня в Україні святкують День ветеринара. Цьогоріч він припадає на 9 серпня.
Його почали відзначати з 2001 року. З того часу зі святом вітають всіх причетних, які вирішили присвятити своє життя порятунку життя тварин.
Щодня вони не тільки без слів розуміють своїх чотирилапих і не тільки пацієнтів, а й завжди роблять все заради їхнього блага.
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Привітання з Днем ветеринара також підготували Факти ICTV, щоб ви могли у такий спосіб висловити свою вдячність кожному, хто хоч раз рятував життя вашого домашнього улюбленця.
Попри те, що святкових дат в останньому літньому місяці небагато, все ж вітати один одного є з чим.
Так, згідно з календарем свят на серпень, 24 числа українці відзначають головне державне свято – День незалежності України, який є офіційним вихідним.