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Факти / Lifestyle

Викликають повагу та захоплення: Зеленський привітав будівельників зі святом

День будівельника в України припадає на 9 серпня – неділя. Його святкують щороку у другу неділю серпня.

До привітань з Днем будівельника долучився президент України Володимир Зеленський.

– Сьогодні радий привітати з професійним святом будівельників. Ваша робота завжди викликає повагу та захоплення, адже її сенс – у створенні та розвитку нової якісної інфраструктури нашої країни, – написав він.

Президент додав, що цього року розпочалася масштабна Національна програма Велике будівництво.

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Це не лише тисячі кілометрів доріг, а й нові школи, дитсадки, відділення екстреної медичної допомоги, медичні амбулаторії та сучасні спортивні комплекси.

– Ми будуємо Україну разом – це не лише амбіція чи мрія, це – план дій. Будуємо кожного дня, незважаючи на те, що ця праця іноді є нелегкою. І ми віримо в успіх України!

Упевнений, що професіоналізм і майстерність будівельників сприятимуть подальшому розвитку нашої держави.

Факти ICTV пропонують привітати з Днем будівельника усіх, хто працює у цій сфері, листівкою із нашої добірки.

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