День ангела Ірини: привітання в листівках та СМС

День ангела Ірини відзначають 10 серпня, на честь преподобної Ірини Капподакійської.

Ірина (Ейрене) – давньогрецьке ім’я, яке перекладається як спокій, мир.

Жінки з іменем Ірина вирізняються своєю вірністю, ніжністю в стосунках з близькими та аналітичним розумом для вирішення складних ситуацій.

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Ми зібрали для вас найкращі листівки та СМС-привітання з Днем ангела Ірини.

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З Днем ангела Ірини! Щиро тебе вітаємо та бажаємо процвітання, здоров’я та безмежного щастя! Нехай зло обходить стороною, а достаток заходить у дім без стуку!

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Іринко, вітаємо з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою та оберігає він нещасть, невдач та неприємностей! Хай доля дарує багато кохання, посмішок і душевного затишку!

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Вітаємо з іменинами! Бажаємо здоров’я міцного, сімейного щастя та радості безмежної. Нехай твій ангел завжди летить за тобою, береже тебе від неприємностей та приносить удачу.

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З Днем ангела Ірини! Світлого неба, радісних миттєвостей та перемог на кожному кроці!

Православний календар на серпень 2020

Для зручності Факти ICTV публікували церковний календар на серпень 2020, де зібрано багато свят останнього місяця літа.

Головне церковне свято місяця – Успіння Пресвятої Богородиці – віряни відзначатимуть 28 серпня.