Приватбанк запустив біометричні POS-термінали FacePay24, які дозволяють оплачувати покупки, якщо немає карти, за допомогою ідентифікації особи.

Для використання сервісу клієнтам банку необхідно встановити на смартфон оновлений додаток Privat24 і активувати оплату FacePay24, а потім зробити три знімки з різних ракурсів і прив’язати до них обрану банківську карту.

Як працює ця функція:

вводимо суму

вибираємо Оплата особою

дивимося на фронтальну камеру терміналу

натискаємо кнопку Оплатити

підтверджуємо операцію введенням пін-коду.

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– FacePay24 використовує одну з провідних в світі систем автоматичного розпізнавання осіб Amazon Rekognition і забезпечує повну безпеку персональних даних клієнтів, зокрема технічні і фізичні контролі, шифрування даних під час зберігання і передання, – відзначили в прес-службі.

За словами керівника напряму обслуговування торгових підприємств Приватбанку Євгенія Васильцова, оплата особою наразі доступна на 260 POS-терміналах Android PAX, і до кінця 2020 року банк планує запустити в Україні 7 700 FacePay24.

Згідно з даними Нацбанку України, Приватбанк на 1 липня 2020 року за розміром загальних активів (576,388 млрд грн) займав 1-е місце серед 75 банків, що діяли в країні банків.

Таким чином Приватбанк очолив рейтинг найбільш прибуткових українських банків. Друге місце зайняв Ощадбанк.