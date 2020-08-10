Сучасні книги-бестселери, які змінили літературний світ – у матеріалі Фактів ICTV.

1. Загублена Ґіліяна Флінна

Роман-трилер Ґіліяна Флінна інтригує з перших сторінок. Книга Загублена показала, що будь-які сімейні взаємини можуть стати основою гостросюжетного детективу, завдяки чому увійшла до списку бестселерів за версією авторитетних видань Publishers Weekly і The New York Times.

Сюжет розгортається навколо непростого сімейного життя Ніка Данна і його дружини Емі. Одного разу Емі безслідно зникає. Поліція знаходить у будинку безліч доказів: сліди боротьби, кров, і підозрює, що жінка мертва. Усе вказує на причетність Ніка до вбивства дружини. Але що насправді трапилося з Емі, і хто виявиться справжнім винуватцем у цій заплутаній історії?

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2. Чоловіки, що ненавидять жінок Стіґа Ларссона

Таємниця зникнення юної родички не дає спокою багатому промисловому магнату. Він робить останню в житті спробу розшукати жінку й доручає розслідування журналісту Мікаелю Блумквісту. Незабаром він розуміє, що проблема навіть складніша, ніж здається на перший погляд.

3. Дім, у якому … Маріам Петросян

Роман у жанрі магічного реалізму, у якому Маріам Петросян описала життя закритого соціуму на прикладі будинку-інтернату для дітей-інвалідів та розповіла про особливості адаптації новачків у сформованому колективі.

Вийшов яскравий, актуальний опис Дому і його мешканців. Для кожного в Домі є своє прізвисько – Сфінкс, Сліпий, Лорд, Тютюн, Македонський, Чорний. Часом у цьому загадковому місці відбувається більше подій, ніж поза його стінами за ціле людське життя.

4. Зелена миля Стівена Кінга

Події відомого роману Стівена Кінга переносять в 1932 рік. Головний герой – Пол Еджкомб – працює наглядачем федеральної в’язниці в штаті Луїзіана в особливому блоці E, у якому тримають злочинців, які засуджені до смертної кари.

Одного разу в блок E потрапляє високий темношкірий чоловік Джон Коффі, якого визнали винним у смерті дітей. У нього добре серце і він наділений особливим даром зцілювати від хвороб. Офіцери з кожним днем ​​переконуються, що Джон Коффі не міг зробити страшний злочин. Одного разу правда відкриється, і це кардинально змінить життя всіх героїв роману.

5. Ловець повітряних зміїв Халеда Хоссейні

Дебютний роман американського письменника афганського походження Халеда Хоссейні посів третю сходинку в рейтингу бестселерів США.

Прониклива історія про дружбу і вірність, про зраду і спокуту, яка відбулася в Кабулі напередодні війни. Два хлопчики із різних світів, які розділяє прірва. Один виріс в аристократичній родині, а другий – у бідності був і змушений тяжко працювати із самого дитинства. Їх дружбі не судилося тривати довго, але кожен проніс це почуття через усе життя.

6. Вузька стежка на далеку північ Річарда Фленагана

Це історія непростого життя й боротьби австралійських військовополонених, які змушені працювати на будівництві відомої Дороги смерті між Бангкоком і Рангуном. Там загинули тисячі людей від пекельних умов праці, голоду, що долає і тіло, й розум, і всепоглинаючого суму за домом.

Це глибоко особисте для автора творіння, оскільки роман заснований на історії його власного батька, який був одним із тих будівельників, хто вижив на Дорозі смерті. Перш ніж рукопис потрапив до друку, Річард Фленаган знищив п’ять готових варіантів, так непросто було дотримуватися письменницької дистанції. У решті решт книга була нагороджена Букерівською премією.

7. Шантарам Ґреґорі Девіда Робертса

Шантарам – одна із найвідоміших сучасних книг-бестселерів останнього десятиліття. Основою роману стали події власного життя автора. Як і сам Девід Робертс, головний герой Шантарама багато років порушував закони, страждав від наркотичної залежності, скоїв декілька пограбувань і був засуджений австралійською владою до дев’ятнадцяти років ув’язнення.

На другий рік в’язниці головний герой втік до Бомбею, де став фальшивомонетником і контрабандистом, торгував зброєю і брав участь у сутичках індійської мафії. Тут, у далекій Індії, він знайшов справжнє кохання.

8. Пісня льоду й полум’я Джорджа Мартіна

Серія фентезі-романів Джорджа Мартіна миттєво стала бестселером після виходу першого сезону серіалу Гра престолів. Автор створив цілий вигаданий всесвіт Вестерос, у якому знатні сімейства борються за владу в Семи королівствах і право посидіти на Залізний трон.

Історик за фахом, Джордж Мартін яскраво промалював характери героїв, детально описав політичні інтриги і прикрасив романи епічності битвами. І, звичайно, Пісня льоду й полум’я сповнена польотами на драконах, битвами із Білими ходоками й атмосферою довгої зими, що наближається.

9. 1Q84 Харукі Муракамі

Твори японського письменника Харукі Муракамі перекладені на п’ятдесят мов і визнані бестселерами в усьому світі. 1Q84 розповідає про пошук психологічної опори в складному, заплутаному й дезорієнтованому сучасному світі. Харукі Муракамі на прикладі головних героїв – вчителя математики Тенго й інструктора фітнес-клубу Аомаме – піднімає складні питання любові, віри й релігії, викриває духовну прірву між поколіннями батьків і дітей.

10. Уся ваша ненависть Енджі Томаса

У 2017 році ця книга потрапила на перше місце в списку бестселерів The New York Times. Енджі Томас розповідає історію шістнадцятирічної школярки Старр Картер. Дівчина живе в бідному районі, а вчиться в багатій престижній школі. Крихкий місток між двома світами руйнується, коли прямо на очах поліцейські вбивають її друга дитинства Халіля.

Вбивство стало національною сенсацією. Одні вважають убитого хлопця злочинцем, наркоторгівцем, а інші влаштовують ходи в його честь. Тепер усі хочуть з’ясувати, що ж сталося в ту злощасну ніч? Старр – єдина, хто знає правду, і тепер у її руках власне життя й долі інших людей.

Багатьом читачам близький за духом жанр фентезі, який розповідає про одвічну боротьбу добра і зла, і переносить до дивовижного світу, сповненого драконами, ельфами вампірами та іншими міфічними істотами. Кращі книги в жанрі фентезі – дивіться в добірці Фактів ICTV.