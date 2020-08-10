Погода в Україні на тиждень буде з дощами та грозами.

У вівторок, 11 серпня, майже по усій території країни прогнозується незначне похолодання та зливи. На Заході, Півночі, Центрі очікуються дощі з грозами. Вдень температура повітря прогріється від +24° до +29°. Вночі – від +13° до +17°.

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На Сході на Півдні синоптики передбачають хмарну погоду з проясненнями. Стовпчики термометрів вдень показуватимуть від +27° до +31°, вночі – від +16° до +22°.

У середу, 12 серпня, в Україні буде хмарно з проясненнями. У Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях очікуються зливи з грозами. В інших західних областях очікується переважно сонячна погода. Вдень температура повітря становитиме від +21° до +24°.

На Півночі та у Центрі повітря прогріється до +27° вдень та до +17° вночі. У східних та південних областях синоптики прогнозують дощі з грозами, температура коливатиметься від +25° до +31°.

У четвер, 13 серпня, в Україні буде сонячно. Температура повітря вдень буде від +20° до +28°, вночі – від +10° до +16°.

У п’ятницю, 14 серпня, на усій території країни також переважатиме сонячна погода.

На Заході, Півночі та у Центрі синоптики прогнозують зниження температури. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +24°, вночі до +13°.

На Сході на Півдні температурні показники будуть від +22° до +27° вдень та від +12° до +16° вночі.

Погода на серпень

Погода у серпні 2020 прогнозується спекотною та посушливою на початку місяця, а починаючи з 18 числа в Україні настане похолодання.

Стовпчики термометрів коливатимуться від +28º до + 34º. Істотних опадів не прогнозується. У південних, центральних і східних областях погода буде посушлива і спекотна до середини другої декади серпня.