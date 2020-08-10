У вересні 2020 року планується щорічна презентація компанії Apple.

Очікується, що захід пройде в онлайн режимі.

Перше слово буде за главою компанії Тімом Куком. За словами інсайдерів, Apple планує презентувати дев’ять новинок.

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Серед смартфонів 5,4-дюймовий iPhone 12, 6,1-дюймові iPhone 12 Max і iPhone 12 Pro, а також 6,7-дюймовий iPhone 12 Pro Max.

Також представлять новий iPad і смарт-годинник Apple Watch 6, яким приписують кілька розмірів і датчик вимірювання рівня кисню в крові.

Крім того, на презентації покажуть AirTag – брелок, який допоможе відшукати різні предмети і гаджети. Компанія також презентує довгоочікувану бездротову зарядку AirPower.

iOS 14 від Apple

У липні компанія Apple випустила першу публічну бета-версію iOS 14, а також iPadOS 14.

iOS 14 і iPadOS 14 представили в кінці червня, після цього їх тестували розробники.

Компанія, як і раніше, планує випустити фінальну версію iOS і iPadOS 14.0 цієї осені.

Джерело: Mydrivers