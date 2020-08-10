Ретроградний Уран: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Період ретроградного Урану припадає на 16 серпня та триватиме аж до 21 січня 2021 року.

Це дуже склдний та особливий період, тому астролог Марина Скаді (Marina Sokolova) склала детальний гороскоп для всіх знаків зодіаку, аби розуміти, що чекає на людей у цей час.

З 11 до 15 серпня Уран зупиняється і готується перейти в фазу ретроградного руху. Стаціонарність Урана дає цілеспрямований потік енергії, приходить осяяння і несподіване вирішення проблем.

З 16 серпня 2020 року до 10 січня 2021 року Уран перебуває в фазі ретроградного руху у знаку Тельця, який пов’язаний з фінансами і майном. Величезний викид енергії, яку виробляє Уран при ретроградності, можна використовувати для значних змін у своєму житті.

Уран відповідальний за катаклізми і природні лиха з найпотужнішими руйнуваннями. Енергія Урана істотно впливає на світові цикли, політичні ситуації в країні і в світі.

З 11 до 17 січня 2021 року Уран зупиниться та готуватиметься до переходу в прямолінійний рух. Багатьом стане легше сконцентруватися на справі і добитися швидких результатів.

Гороскоп для Овнів

Для Овнів період ретроградності Урана буде не простим, але після цього, вже в січні 2021 року вам відкриються нові можливості. У найближчі місяці направте свою енергію на вирішення тих справ, які тягнуться вже кілька років, але поки не принесли бажаного результату.

Можливо, доведеться з чимось змиритися, закрити безперспективні проекти і відпустити ситуацію, але це звільнить простір для нових можливостей. Не пропустіть свій шанс почати нове життя.

Гороскоп для Тельців

Активізуються надзвичайні здібності, що робить їх сприйнятливими до тонких енергій і космічних впливів. Тельці виявлять у собі абсолютно нові риси характеру та наважаться на те, що так довго відтерміновували.

Уран рухається у вашому знаку, що вивільняє величезні внутрішні сили, які дозволять рішуче змінити життєву ситуацію. Однак цей період не буде гармонійним і розміреним – доведеться багато працювати, якщо хочете поліпшити якість свого життя.

Гороскоп для Близнюків

Близнюки спрямовані в майбутнє отримають запрошення приєднатися до якогось громадського об’єднання або колективу, інтегруватися в соціум і заявити про себе. Ви багато можете сказати і охопити великий простір.

У вас виникає гостре бажання бути вільними. Стаєтеся уникнути будь-яких нав’язуваних вам обмежень і формальностей. У цей період Близнюки можуть стати перед вибором – жити чи в місті чи в сільській місцевості.

Гороскоп для Раків

Для Раків можливості навряд чи будуть очевидними, але до початку 2021 року принесуть вам визнання або позицію лідера.

У цей період ви зіткнетеся з ситуаціями, які допоможуть зрозуміти, наскільки динамічним та повним може бути ваше життя, або ж дадуть вам шанс змінити напрямок, в якому ви рухаєтеся.

Також можна знайти друзів, вступити в групи, зайняти більш сприятливе або престижне становище.

Гороскоп для Левів

Леви проходять певні випробування, виникають перешкоди, але ви навчитеся керувати ситуаціями. Часом, виникають хаос і постійні виклики, але вони не обов’язково свідчать про те, що вам необхідно змінити нинішній курс або залишити спроби домогтися своїх цілей.

Оскільки потенціал ситуацій непередбачуваний і несподіваний, до них важко підготуватися. Зберегти своє керівне становище або статус буде непросто. Але ви можете і повинні бути готові до боротьби за свою цілісність, принципи і рішення.

Гороскоп для Дів

Дівам удача може посміхнутися у будь-який момент, але часто, вам складно контролювати або коригувати ситуацію в своїх інтересах. Основну увагу в цей період варто приділити розвитку вашої індивідуальності, та принагідно проявляти себе.

Якщо ви прагнете кар’єрного зростання, то чекаєте на приємн новини.

Гороскоп для Весов

Те, що було джерелом задоволення для представників знаку Терези, перестає ним бути. Можливо, на вас чекає несподіване розставання, яке змусить вас самостійно піклуватися про себе, або ж ви можете збунтуватися і рушити в зовсім іншому напрямку в пошуках кращого життя.

Ви не в змозі змиритися з відмовами і обмеженнями. Оскільки йдеться не про пошук емоційного задоволення, ці події впливають на особисті взаємини. Вам буде важко спілкуватися з тими, хто не дає вам альтернативи.

Гороскоп для Скорпіонів

Внутрішні суперечності можуть підштовхнути до непередбачуваних дій. Обставини спонукають вас діяти таким чином, що видає душевне сум’яття. Це період очищення і глибинних трансформацій.

Ймовірне розставання з людиною або предметом, що має для вас велике значення. Таке рішення може бути раптовою ініціативою вашої половинки або вас самих.

Гороскоп для Стрільців

У багатьох Стрільців зникає бажання викладати, виступати на публіці, представляти інтереси інших людей. Виникає гостре бажання в свободі і незалежності, обставини складаються сприятливо для того, щоб стати формальним лідером і проявляти свої творчі здібності.

Всілякі пости і посади, дотримання норм і правил, викликає внутрішній протест. Стрільці прагнуть до життєвого успіху, проявляють активну життєву позицію в середовищі однодумців, відмовляються від консервативних підходів і отримують нові сприятливі можливості.

Гороскоп для Козерогів

Горизонт розшириться, і перед Козерогом відкриється нове життя, до якого він прагнув від щирого серця. Відчуватиметься занепокоєння, але зібравши всю свою енергію і цілеспрямовано долаючи перепони, ви змоежете створити що-небудь значуще і довгострокове.

Особливо сприятливим буде цей період для діяльності, яка в основі має що-небудь незвичайне і ексцентричне. Деякі Козероги несподівано отримують можливість вирватися з сірої маси і опинитися в центрі, домогтися визнання публіки.

Гороскоп для Водоліїв

У Водоліїв відбуваються серйозні зміни в житті, можна очікувати на несподіванки. Загалом – це період важливої реорганізації ваших справ, інтересів, сфери самореалізації. Також, можливі розставання, розлуки, розлучення і розриви дружніх відносин.

Тільки сильні особистості і ті, хто має гарну здатністю пристосовуватися до всіх обставин, будуть застраховані від життєвих негараздів. У цей час можливі спалахи конфліктів між різними поколіннями.

Гороскоп для Риб

Для представників знака Риби це тривалий, важливий період для виявлення і застосування вашого творчого потенціалу і особистих достоїнств. Може принести неординарні події, сприяє дослідженням, пошуку оригінальних рішень, впровадження унікальних технологій і методів у вибраній вами області.

Ви знаходите велику свободу дій. Зустрічі з новими людьми, натхненна праця, раптово відкрилися перспективи, сприяють успіху.

Ретроградний Уран

Уран – планета, яка славиться своєю непередбачуваністю, бо під його впливом відбувається багато неочікуваних подій, руйнуються стереотипи та часом уставлені рамки. У цей період приходить божественне осяяння і несподіване рішення проблеми.