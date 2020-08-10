Відпочинок в Єгипті 2020: ціни на путівки і чи потрібна самоізоляція після повернення

Відпочинок в Єгипті 2020 – один з небагатьох закордонних курортних напрямків, які українці можуть собі дозволити цього літа.

З 1 липня країна відкрила кордони для українських туристів. Напередодні відновлення авіасполучення влада Єгипту розповіла, що три курорти країни – Шарм-ель-Шейх, Хургада і Мерса-Матрух – готові приймати туристів.

Факти ICTV зібрали інформацію про ціни на відпочинок в Єгипті 2020.

Карантин в Єгипті

Влада Єгипту дозволила українцям в’їзд в країну без обмежень. Водночас не потрібно проходити обсервацію.

Хоча після прибуття до Єгипту туристу необхідно буде заповнити документи в аеропорту, де треба вказати, що він:

не хворів на коронавірус;

не контактував з хворими на коронавірус;

два тижні до вильоту не відчував ніяких симптомів вірусу.

Крім того, можуть попросити зробити тест на коронавірус. Це стосується тих країн, де складна епідситуація. Детальніше ситуацію потрібно вивчати за кілька днів до вильоту.

Якщо виникнуть складності під час відпочинку, краще відразу звертатися до українського посольства в Єгипті. Контакти: Каїр, вул. Мааді 83, д. № 50, тел: 20-223-78-68-70, + 20-223-78-68-71.

До речі, у 2020 році українським туристам потрібно відразу готуватися до того, що вони не побачать в Єгипті знайомих шведських столів. Від цієї системи харчування через пандемію відмовилися.

Після повернення туристу потрібно буде побути два тижні на самоізоляції.

Погода в Єгипті

У цю спекотну країну краще їхати взимку, пізньої осені чи ранньої весни. У цю пору року погода краща для комфортного відпочинку, середня температура – від +23 до +26°С.

В інші ж місяці варто готуватися до агресивного сонця і середньої температури понад +30°С.

Місяць Середня температура повітря вдень, °С Середня температура повітря вночі, °С Середня температура води, °С Червень 31 24 27 Липень 34 24 28 Серпень 35 25 28 Вересень 31 23 26 Жовтень 29 21 26 Листопад 26 17 24

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Авіаквитки до Єгипту

Українці можуть полетіти до Єгипту самостійно, хоча ціни на авіаквитки поки кусаються.

У Єгипет можна полетіти з авіакомпаніями МАУ, Sky Up і Azur Air Ukraine.

За інформацією сайту TripMyDream, чекати ціну менше $300 не варто. Так, переліт Київ-Шарм-ель-Шейх 6 і 13 липня туди і назад коштує $363, а Київ-Хургада на п’ять ночей 14 липня туди і 19 липня назад – $357.

Якщо дивитися чартерні рейси, то Sky Up пропонує полетіти в Єгипет 24 липня і повернутися 31 липня за $290, це переліт економ-класом, пропозиція від МАУ на ті ж дати – $300.

Тури до Єгипту

Ціни на тури стартують від 12 тис грн за двох. За ці гроші можна відпочити у чотиризірковому готелі сім днів, кімната стандартна, особливих зручностей чекати не варто, система – все включено.

Ціни на пакети, де передбачений відпочинок у кімнатах з новою реновацією, стартують від 15 тис. грн.

Якщо є бажання жити в п’ятизірковому готелі, то такі пакети коштують понад 20 тис. грн за двох.

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Готелі в Єгипті

У хостелах Єгипту можна зупинитися дуже дешево – ніч в загальному номері буде коштувати від 269 грн з людини.

Якщо говорити про готелі, то ніч у закладі з двома зірками коштує від 700 грн. За ці гроші туристу пропонують кімнату з двоспальним ліжком, окремою ванною кімнатою, телевізором і кондиціонером.

Номер за 700 грн

У Єгипті безліч пропозицій від об’єктів розміщення вартістю від 400 до 1 000 грн. Це кімнати стандарт у двох-, трьох- і навіть чотиризіркових готелях.

Ціни на покращені номери стартують від 1 200 грн.

Покращений номер, ціна 1 274 грн

Ніч в номері готелю, що має чотири і п’ять зірок, коштує від 1 500 грн до 5 000 грн за ніч з людини. Якщо говорити про об’єкти розміщення преміум-класу, то там найдешевший номер коштує – від 7 000 грн за ніч з людини. У вартість таких номерів входить харчування за системою все включено, а також розваги: наприклад, користування басейнами, аквапарками і дитячими кімнатами на території готелю.

Покращений номер за 7 275 грн

Ціни на перебування в об’єктах розміщення залежать від рівня готелю, його розташування, номеру, комфорту і організації харчування, розваг.

Пляжі Єгипту

У курортних містах є громадські пляжі, вхід до них вільний, а також платні, які належать готелям, але сторонніх туристів на них теж пускають.

У Шарм-ель-Шейху кращим пляжем вважається Ель Фанар, це кораловий пляж, риф тут, на думку туристів, найгарніший у Єгипті.

Також є пляж і кораловий риф в бухті Рас-Ум-Сід, там можна поніжитися на піску і помилуватися морським життям біля рифу.

Є і пляж Терразіні, який вважається найбільшим громадським пляжем.

У Хургаді є громадський пляж Парадайз, він завжди переповнений місцевими жителями, але там чимало і туристів. Попри це, вільне місце можна завжди знайти. Крім того, він досить чистий.

Серед платних пляжів – Дрім, який відноситься до готелю Elysees. Вхід для жителів готелю – безкоштовний, іншим туристам потрібно заплатити – $7. Але за додаткову вартість турист отримує меншу кількість людей на березі і у воді, чистоту та комфорт.

Розваги в Єгипті

Крім пляжного відпочинку і моря, в Єгипті головною розвагою є екскурсії. За інформацією на сайтах туроператорів, вони доступні і в 2020 році.

Місцеві туроператори пропонують з’їздити до Каїру від $45 з людини, до Олександрії – від $85, відвідати різні монастирі та храми – у середньому від $25 до 45.

Крім того, можна покататися на верблюдах і на джипах у пустелі – від $25 до 45.

Які країни ще відкриті для українців

Через карантин кордони багатьох країн залишаються закритими для українців.

Поки лише п’ять морських курортів готові приймати українських туристів, серед них Албанія, Туреччина, Чорногорія, Хорватія і Єгипет.

До подорожі в ці країни потрібно ретельно ознайомитися з правилами в’їзду і карантинними обмеженнями.

Джерело: TripMyDream, CharterShop.com.ua, Поехали с нами, Booking.com, Турправда, TopTour