Декілька років тому Curalate провели дослідження на тему уподобань користувачів. Судячи з його висновків, можна сказати, що найбільше лайків збирають яскраві фото, зображення з фоном, фотографії в синіх відтінках, зображення, де видно структуру, з низькою насиченістю і переважаючим кольором.

Завдяки цій статистиці ви можете для себе вибрати тип фотографій, які можуть привернути увагу користувачів.