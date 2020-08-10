10 серпня 2020 року – 222 день у календарі. Щорічно у цю дату у світі відзначають екологічне свято – День біодизеля, безпечного для природи палива.

Також сьогодні свято для усіх мандрівників та мореплавців – День попутного вітру.

10 серпня вшановують пам’ять двох апостолів Прохора та Пармена, у народі його називають Прохорів день.

Наші пращури у цей день починали збирати урожай картоплі. Також вважалося, що сьогодні варто складати плани на майбутнє – задумане обов’язково має здійснитися.

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Прикмети 10 серпня:

росяний ранок – місяць буде сонячний та теплим;

туман на сході сонця – кінець літа буде з опадами.

Що не можна робити 10 серпня:

у цей день не радять вести торги, продавати чи купувати щось, будь-які фінансові операції не принесуть прибутку;

небажано у цей день укладати шлюб, краще перенести весілля на іншу дату.

Календар церковних свят на серпень 2020

У серпні за церковний календарем 2020 українців чекає три спаси – Медовий, Яблучний і Горіховий.

Також у цьому місяці буде один піст – Успенський, він починається 14 серпня.

28 числа відзначається одне з найважливіших церковних свят – Успіння Пресвятої Богородиці.