10 серпня 2020 року – 222 день у календарі. Щорічно у цю дату у світі відзначають екологічне свято – День біодизеля, безпечного для природи палива.
Також сьогодні свято для усіх мандрівників та мореплавців – День попутного вітру.
10 серпня вшановують пам’ять двох апостолів Прохора та Пармена, у народі його називають Прохорів день.
Наші пращури у цей день починали збирати урожай картоплі. Також вважалося, що сьогодні варто складати плани на майбутнє – задумане обов’язково має здійснитися.
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Прикмети 10 серпня:
- росяний ранок – місяць буде сонячний та теплим;
- туман на сході сонця – кінець літа буде з опадами.
Що не можна робити 10 серпня:
- у цей день не радять вести торги, продавати чи купувати щось, будь-які фінансові операції не принесуть прибутку;
- небажано у цей день укладати шлюб, краще перенести весілля на іншу дату.
Календар церковних свят на серпень 2020
У серпні за церковний календарем 2020 українців чекає три спаси – Медовий, Яблучний і Горіховий.
Також у цьому місяці буде один піст – Успенський, він починається 14 серпня.
28 числа відзначається одне з найважливіших церковних свят – Успіння Пресвятої Богородиці.