День ангела Романа: привітання в листівках та СМС

День ангела Романа щороку святкується 11 серпня.
Роман (Романус) – латинське ім’я, яке перекладається як римлянин.
Чоловіки з іменем Роман вирізняються своїм авантюризмом та часто мають проблеми з неконтрольованим гнівом, однак у колі рідних та близьких завжди спокійні та ніжні.
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Факти ICTV зібрали для вас кращі привітання з днем ангела Романа.
***
Днів Ангела у році є багато,
Сьогодні День Романа ось прийшов,
Бажаю зла тобі не знати,
Та щастя скарб щоб ти в житті знайшов.
***
Хай Роману життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров’я і довгого віку.
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела, Романе,
Прийми привітання!
***
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у Роми іменини.
Вітаю!
***
Вітаю із днем ангела Романа,
Бажаю тобі успіхів і процвітання,
Хай доля зробить з тебе пана,
І здійсняться сьогодні всі твої бажання!
Календар свят в Україні
Для зручності Факти ICTV публікували повний календар свят на 2020 рік, де зібрано головні дати, які відзначаються на загальнонаціональному рівні.
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