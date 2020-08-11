День ангела Романа: привітання в листівках та СМС

День ангела Романа щороку святкується 11 серпня.

Роман (Романус) – латинське ім’я, яке перекладається як римлянин.

Чоловіки з іменем Роман вирізняються своїм авантюризмом та часто мають проблеми з неконтрольованим гнівом, однак у колі рідних та близьких завжди спокійні та ніжні.

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Факти ICTV зібрали для вас кращі привітання з днем ангела Романа.

***

Днів Ангела у році є багато,

Сьогодні День Романа ось прийшов,

Бажаю зла тобі не знати,

Та щастя скарб щоб ти в житті знайшов.

***

Хай Роману життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела, Романе,

Прийми привітання!

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у Роми іменини.

Вітаю!

***

Вітаю із днем ангела Романа,

Бажаю тобі успіхів і процвітання,

Хай доля зробить з тебе пана,

І здійсняться сьогодні всі твої бажання!

Календар свят в Україні

Для зручності Факти ICTV публікували повний календар свят на 2020 рік, де зібрано головні дати, які відзначаються на загальнонаціональному рівні.

24 серпня Україна святкує велике свято – День незалежності.