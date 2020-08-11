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Факти / Lifestyle

День ангела Романа: привітання в листівках та СМС

День ангела Романа щороку святкується 11 серпня.

Роман (Романус) – латинське ім’я, яке перекладається як римлянин.

Чоловіки з іменем Роман вирізняються своїм авантюризмом та часто мають проблеми з неконтрольованим гнівом, однак у колі рідних та близьких завжди спокійні та ніжні.

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Факти ICTV зібрали для вас кращі привітання з днем ангела Романа.

День ангела Романа: привітання в листівках та СМС

День ангела Романа: привітання в листівках та СМС

День ангела Романа: привітання в листівках та СМС

День ангела Романа: привітання в листівках та СМС

День ангела Романа: привітання в листівках та СМС

***

Днів Ангела у році є багато,
Сьогодні День Романа ось прийшов,
Бажаю зла тобі не знати,
Та щастя скарб щоб ти в житті знайшов.

***

Хай Роману життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров’я і довгого віку.

***

Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела, Романе,
Прийми привітання!

***

Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у Роми іменини.
Вітаю!

***

Вітаю із днем ангела Романа,
Бажаю тобі успіхів і процвітання,
Хай доля зробить з тебе пана,
І здійсняться сьогодні всі твої бажання!

Календар свят в Україні

Для зручності Факти ICTV публікували повний календар свят на 2020 рік, де зібрано головні дати, які відзначаються на загальнонаціональному рівні.

24 серпня Україна святкує велике свято – День незалежності.

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