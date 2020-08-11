Гороскоп на 11 серпня 2020 для всіх знаків зодіаку радить Скорпіонам і Стрільцям якомога міцніше стояти на землі, Терезам відкласти покупки, а Ракам – всі підступні плани.

Овен. Перевернута Трійка пентаклів

Що б там не чекало сьогодні на Овнів за гороскопом на 11 серпня, їм краще працювати над цим на самоті. Наради сьогодні розтягуються, як слайми, оточуючі уважні, як золоті рибки. Просто робіть те, що робите, як вмієте, без порад і допомоги.

Телець. Четвірка посохів

Навпаки, відчуття людей довкола і як вони допоможуть і підтримають – те, що визначає сьогодні день Тельців. Пам’ятайте, що ви не самі і не бійтесь звертатись за допомогою, якщо вона вам потрібна. Тоді будь-які проблеми вівторка розтануть, як зірки в літній ранок.

Близнюки. Рицар мечів

Близнюки сповнені рішучості і готові стояти до останнього. Принципи для вас сьогодні найважливіші за все, і це чудовий настрій дня. Тільки пам’ятайте іноді перевіряти, чи не потрібний захист тим, хто навколо вас, і чи за ті цінності ви вирушаєте в бій.

Рак. Перевернута Сімка мечів

Для Раків все таємне сьогодні стає явним. Чи то проїзд в автобусі без талончику, чи то крадіжка сторіччя, зачекайте. Сьогодні вчиняйте чесно і відкрито. Будь-яка спроба викручуватись і брехати зіграє проти вас. Є і хороша новина: ви теж чітко бачите навіть дрібку брехні.

Лев. Туз чаш

Левам сьогодні належить відчувати почуття – і в основному хороші. Це буде цікавість, і вона захопить вас і потягне за собою. Буде це цікавість до людини, знання, професії, хобі – не так вже важливо. Але щось нове ввійде сьогодні до вашого життя і залишиться в ньому надовго.

Діва. Паж мечів

Неприборкувана цікавість спіймала Дів на гачок і лишило спокою. Краще, що ви можете сьогодні зробити, це прочитати гороскоп на 11 серпня для всіх знаків зодіаку і нагадати собі іноді підгальмовувати. Інакше ви занадто швидко вигорите, і цікавість зміниться втомою і почуттям безсилля.

Терези. Дев’ятка пентаклів

Терези у вівторок накриє відчуттям витрачати. Витрачати своє, заслужене, на речі для себе, на які ви також заслуговуєте. Це бажання може перерости в потворне марнотратство, яке на наступний день відгукнеться жалем. Тому про всі покупки думайте сьогодні двічі, а ще краще, складіть їх до корзини і перенесіть на тиждень

Скорпіон. Паж чаш

Мрії сьогодні одночасно заважають і допомагають Скорпіонам жити. Допомагають, тому що змушують рухатись вперед, назустріч своєму прекрасному майбутньому. Заважають, тому що це майбутнє прекрасне настільки, що зустрічі з реальністю не пережива. Намацайте землю і постарайтесь не відриватися від неї дуже вже сильно.

Стрілець. Імператриця

Стрільців дуже тягне до землі. За можливість з’їздіть на природу. Якщо ні, то купіть на ринку огірків, щоб пахли землею, приготуйте щось, що більше за все любили в дитинстві, розкажіть кому-небудь родинну легенду. Все, що змушує згадати про коріння, дасть вам сили.

Козеріг. Перевернутий Король чаш

Гороскоп на 11 серпня 2020 радить Козерогам не слухати нічиїх порад, крім цієї однієї. Поради, що ви їх почуєте сьогодні, продиктовані лише особистою вигодою, страхом, заздрістю – чим завгодно, крім справжнього бажання допомогти.

Водолій. Смерть

До Водолеїв прилетів їхній особистий вітер змін. Він може здаватися страшним, але спробуйте не боятись його. Він винесе з вашого життя все, чого в ньому бути не має, і залишить лише найголовніше, з чим вам буде простіше жити і приємніше іти до майбутнього.

Риби. Двійка пентаклів

Світ змінюється швидко, але Риби змінюються ще швидше. Сьогодні ви можете робити швидше, ніж думати, і так і має бути. Це ваше чуття і інтуїція допомагають вам, саме так ви впораєтесь з усім, що захоче кинути в вас вівторок. Просто повірте собі і не сумнівайтесь уу тому, що робите.

Гороскоп на серпень

Відома українська астролог Марина Скаді поділилася із Фактами ICTV докладним гороскопом на серпень 2020 та розповіла, чого варто очікувати знакам зодіаку в останньому місяці літа.

На початку серпня ситуація буде доволі напруженою, однак у другій половині місяця буде багато приємних сюрпризів, люди відчують радість та повноту щастя.

Найбільш вигідним місяць стане для Близнюків, Стрільців та Риб.

Джерело: А как вам такой расклад