Преображення Господнє 2020 відзначають 19 серпня. Це свято має постійну дату.

Згідно з традицією, це – одне з двунадесятих свят. Воно відноситься до 12 головних подій з життєвого циклу Ісуса Христа і Богородиці.

У цей день Син Божий явив свою велич учням під час молитви. Він показав, що у ньому дві сутності – божественна та людська.

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У народі це свято називають Яблучним спасом. Його приурочили до збору врожаю яблук.

Раніше у цей день ходили до церкви і молилися. Також у цю дату було прийнято освячувати яблука.

Календар церковних свят

У серпні православних християн чекає низка свят, серед яких три спаса – Медовий, Яблучний і Горіховий.

Крім того, у цьому місяці буде Успенський піст. Він розпочнеться 14 серпня і триватиме два тижні.

Детальну інформацію дивіться в календарі церковних свят на серпень 2020.