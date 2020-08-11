Коли святкують Яблучний спас 2020 – дата

Яблучний спас 2020 святкують 19 серпня, яке припадає на середу. У цей день також святкують Преображення Господнє.

Другий спас є неперехідним церковним святом, тому щороку його відзначають в одну й ту ж дату.

У цей день українці освячують яблука, різноманітні фрукти, які не можна було їсти до Яблучного спасу.

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Православні християни вшановують Яблучний спас достиглими плодами, також це свято знаменує початок нового життя без шкідливих звичок.

Яблучний спас називають Другим спасом, оскільки у серпні українці відзначають три таких свята у серпні: Медовий спас (перший), Яблучний спас (другий) та Горіховий спас (третій).

Також 19 серпня усі пригощають один одного яблуками, оскільки вони символізують достаток, родючість та благополучя у родині.

Календар церковних свят

У 2020 році в календарі церковних 2020 українці відзначають три перехідних свята: Вхід Господній в Єрусалим, Вознесіння Господнє та День Святої Трійці (П’ятидесятниця).

Також налічується дев’ять неперехідних дванадесятих свята: Різдво Христове (7 січня), Хрещення Господнє (19 січня), Стрітення Господнє (15 лютого), Благовіщення Богородиці (7 квітня), Преображення Господнє (19 серпня), Успіння Богородиці (28 серпня), Різдво Пресвятої Богородиці (21 вересня), Воздвиження Хреста Господнього (27 вересня) та Введення в храм Пресвятої Богородиці (4 грудня).