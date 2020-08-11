Стів Возняк: біографія і статки співзасновника Apple

Одному із засновників Apple Стіву Возняку 11 серпня виповнилося 70 років. Однак відомий він у світі не лише тим, що є легендарним інженером і програмістом, а й тим, що вважає себе українцем.

Біографія Стіва Возняка

Народився Стів Возняк у 1950 році в місті Сан-Хосе (Каліфорнія, США). Його батько Френсіс працював інженером в ракетній корпорації Lockheed, тому почав з раннього дитинства знайомити сина з електронікою.

Закінчивши школу, Стів вступив до Каліфорнійського університету у Берклі, але на другому курсі взяв академічну відпустку.

Та все ж у 1986 році закінчив університет і отримав ступінь бакалавра комп’ютерних технологій і електротехніки. Але до того часу з 1975 року почав працювати в компанії Hewlett-Packard, де проектував калькулятори.

Створення Apple

Коли на початку 1975 року з’явився перший персональний комп’ютер Altair 8800, то Возняк не міг дозволити собі витратити $400, тому зібрав власний, використовуючи готовий мікропроцесор від компанії Motorola і декілька модулів пам’яті.

Тоді ж його друг Стів Джобс запропонував Возняку створити модель комп’ютера, яка орієнтуватиметься на запити любителів та ентузіастів комп’ютерної справи. У гаражі, який належав батькам Джобса, двоє друзів створили комп’ютерну плату, яка стала прототипом комп’ютера Apple I.

Вже через рік, у 1976році, Джобс і Возняк заснували компанію Apple Computer, Inc. (нині — Apple Inc.), яку зареєстрували у 1977 році. Тоді Возняк покинув Hewlett-Packard і став віце-президентом в Apple Computer.

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Першим продуктом компанії став комп’ютер Apple I, який коштував $666,66. Стів Возняк написав більшу частину програмного забезпечення, яке працювало на Apple. Зокрема, його авторству належить просунута мова програмування Calvin.

На початку 1981 року Возняк потрапив в авіакатастрофу, тому покинув фірму до 1983 року. Після повернення він пропрацював ще два роки. Наразі Возняк обіймає посаду консультанта з символічною зарплатою і володіє пакетом акцій.

Українське походження американського генія

Говорити про те, що Стів Возняк має українське походження, почали після виходу у 2007 році енциклопедичного довідника Галактика Україна. Українська діаспора: видатні постаті журналіста Віталія Абліцова.

Саме у цій праці йшлося про те, що батьки Стіва є вихідцями з Буковини.

Згідно з іншими джерелами, його батько народився у Каліфорнії, але першим предком Стіва по батьківській лінії, який іммігрував до США, був його прадід Юрій (Джордж) Возняк. Начебто він народився на території однієї з імперій, до складу якої тоді входили значні українські етнічні території.

Але вже у вересні 2017 року під час виступу на Olerom Forum 1 в Києві Стів Возняк дав остаточну відповідь щодо свого етнічного походження:

– Багато хто в мене запитує: Стів, ти поляк? Бо моє прізвище Возняк. Я відповідаю: Ні, я українець.

Статки Возняка

Статки Стіва Возняка становлять близько $100 млн. В одному з інтерв’ю він говорив, що з самого початку не був зацікавлений в грошах.

– Я не хотів бути поруч з грошима, тому що вони можуть перекрутити ваші цінності.

Також він отримує зарплату від корпорації Apple в розмірі $50 в тиждень. Все через те, що Возняк залишається співробітником компанії, оскільки, згідно з організаційною структурою, він технічно досі підпорядковується тільки Стіву Джобсу.