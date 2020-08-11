Щороку 11 серпня православні християни відзначають Різдво Миколая Угодника. Це одне з трьох свят, присвячених святителю Миколаю Чудотворцю.

Саме Різдво Миколая Чудотворця нагадувало нашим предкам про наближення осені.

Іменини 11 серпня святкують Олександр, Олексій, Анатолій, Веніамін, Костянтин, Кузьма, Михайло, Микола, Остап, Роман, Серафим, Серафима.

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За народним календарем, 11 серпня відзначають Калинів день. У давнину в цей день потрібно було готувати страви і напої з калини.

Традиційно на столі мали бути пироги з калиною. До речі, саме з 11 серпня в північних регіонах вранці вже могли починатися приморозки.

Народні прикмети на 11 серпня:

Якщо день видався теплим, то й на початку вересня буде стояти тепла погода.

Туман 11 серпня свідчить про хороший урожай вівса і ячменю.

Якщо на Калинів день грибів мало в лісі, то зима буде сніжною і морозною.

Що не можна робити 11 серпня:

Не можна сваритися і конфліктувати.

Не бажано брати у позику гроші, а також позичати комусь.

Останній літній потішить нас святковими днями. Зокрема, згідно з церковним календарем на серпень, православні християни святкуватимуть три Спаси – Медовий, Яблучний і Горіховий.