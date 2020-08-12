День ангела Максима відзначають 12 серпня. Це ім’я має латинське походження. У перекладі воно означає найбільший, найвеличніший.
У церковному календарі найвідомішим є Максим Грек. Його знають як релігійного публіциста, письменника і перекладача.
Вважається, що у цей день кожен Максим повинен згадати добрим словом всіх, хто хоч раз у житті приходив йому на допомогу, а також постаратися віддячити цій людині.
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Факти ICTV підготували найкращі короткі привітання в картинках та СМС з днем ангела Максима.
Максиме, тебе вітаєм,
З днем народження твоїм,
І тобі лише бажаєм –
Будь завжди ти золотим!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Максима,
Прийми привітання!
***
Бажаю милому Максиму
У чудове свято іменин
Бути для проблем невразливим,
І побільше радісних хвилин!
Календар свят на серпень
У календарі свят на серпень 2020 налічується 15 визначних дат. Більшість з них присвячені різним професіям.
Також у серпні українці святкуватимуть державне свято – День незалежності України. Цьогоріч 24 серпня припадає на понеділок, тому громадяни відпочиватимуть три дні поспіль.