День ангела Максима відзначають 12 серпня. Це ім’я має латинське походження. У перекладі воно означає найбільший, найвеличніший.

У церковному календарі найвідомішим є Максим Грек. Його знають як релігійного публіциста, письменника і перекладача.

Вважається, що у цей день кожен Максим повинен згадати добрим словом всіх, хто хоч раз у житті приходив йому на допомогу, а також постаратися віддячити цій людині.

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Факти ICTV підготували найкращі короткі привітання в картинках та СМС з днем ангела Максима.

Максиме, тебе вітаєм,

З днем народження твоїм,

І тобі лише бажаєм –

Будь завжди ти золотим!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Максима,

Прийми привітання!

***

Бажаю милому Максиму

У чудове свято іменин

Бути для проблем невразливим,

І побільше радісних хвилин!

Календар свят на серпень

У календарі свят на серпень 2020 налічується 15 визначних дат. Більшість з них присвячені різним професіям.

Також у серпні українці святкуватимуть державне свято – День незалежності України. Цьогоріч 24 серпня припадає на понеділок, тому громадяни відпочиватимуть три дні поспіль.