День Валентина 2020: привітання у листівках і СМС

Світ звик святкувати день святого Валентина 14 лютого. Але православна церква святкує цей день 12 серпня.

Православні у своїх богослужіннях згадують про трьох подвижників з ім’ям Валентин, які жили на початку тисячоліття.

Факти ICTV зібрали найкращі вітання для Валентинів у листівках та СМС.

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Привітання з днем Валентина в СМС

Валентин, будь веселим і ласкавим, і на віки щасливим будь. В цей день прекрасний і радісний, всі турботи свої забудь.

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Удачі, натхнення й духовного росту, хай буде в житті усе легко та просто!

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Хай Ангел простелить троянди багряні

На довгій життєвій стежині.

Хай тануть у серці щастя й кохання

І радістю повниться кожная днина!

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Вітаємо ми Валентина

В цей веселий час

І бажаємо, щоб рум’яним

Залишався, як зараз!

Календар церковних свят 2020

Календар церковних свят 2020 12 серпня показує, як одноденний піст. Це перший піст перед початком Успенського посту, який починається на Медовий Спас або Маковія.

Піст триватиме до 27 серпня 2020 року.