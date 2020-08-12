Екс-порнозірка Міа Халіфа продає “знамениті” окуляри заради жертв вибуху в Бейруті

Колишня порнозірка Міа Халіфа продає “знамениті” окуляри, щоб зібрати $100 тис. для жертв вибуху в ліванському Бейруті.
Окуляри, в яких Халіфа знімалася у фільмах для дорослих, нині продаються на eBay на аукціоні, який досяг 189 заявок.
За перші шість годин лот продавався за $11 400, а до вечора торги були на позначці в $100 тис., розповіла Халіфа.
Екс-порнозірка заявила, що всі гроші від продажу спрямує в ліванський Червоний Хрест.
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Вибуху у Бейруті
Тисячі людей постраждали і багато загинули внаслідок вибуху в Бейруті на портовому складі 4 серпня.
Вибух зруйнував будівлі та інше майно людей на відстані шести миль.
Фото: miakhalifa