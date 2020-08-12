Екс-порнозірка Міа Халіфа продає “знамениті” окуляри заради жертв вибуху в Бейруті

Колишня порнозірка Міа Халіфа продає “знамениті” окуляри, щоб зібрати $100 тис. для жертв вибуху в ліванському Бейруті.

Окуляри, в яких Халіфа знімалася у фільмах для дорослих, нині продаються на eBay на аукціоні, який досяг 189 заявок.

За перші шість годин лот продавався за $11 400, а до вечора торги були на позначці в $100 тис., розповіла Халіфа.

Екс-порнозірка заявила, що всі гроші від продажу спрямує в ліванський Червоний Хрест.

Читайте: Вогонь піднявся вище за 16-поверхівку: у Росії вибухнула газова заправка

Вибуху у Бейруті

Тисячі людей постраждали і багато загинули внаслідок вибуху в Бейруті на портовому складі 4 серпня.

Вибух зруйнував будівлі та інше майно людей на відстані шести миль.

Фото: miakhalifa