Гороскоп на 12 серпня 2020 для всіх знаків зодіаку пропонує Козерогам взяти ініціативу у свої руки, Овнам озирнутися назад, а Терезам просто більше дивитися навколо.

Овен. Зірка

Якщо раніше Овни почувалися пригнічено, сьогодні до них повернуться сили і бажання щось робити. Чудовий день, щоб повернутися до полишеного колись хобі або дати старим стосункам ще один шанс.

Телець. Дурень

Тельців тягне почати все спочатку і, підстрибуючи, вибігти з зони комфорту. Все може вийти, але все ж не забувайте про обачність. Дивіться під ноги, інакше ваш прекрасний порив може закінчитися трагедією.

Близнюки. Верховна жриця

Внутрішній голос сьогодні в усьому допомагає Близнюкам. Він дуже голосний, дуже чіткий. Жодного разу за день у вас не буде моменту, коли ви не знатимете, що робити, ніби між рядками цього гороскопу на 12 серпня записано похвилинний план.

Рак. Вісімка мечів

Ситуація довкола Раків дуже складна, і сьогодня особливо може здаватися, що виходу з неї немає. Відчуття власного безсилля переслідуватиме весь день, але це лише відчуття. Робіть, що потрібно, – відчуття мине, а зроблене залишиться.

Лев. Королева пентаклів

Леви добрі та щедрі, а сьогодні, крім цього, їм хочеться, щоб все було гарно. Ви можете зав’язнути у тому, як добре організувати робочий стіл і який горщик для квітів купити на підвіконня, на весь день. Виділіть для затишку час і намагайтесь не вилізати за нього.

Діва. Четвірка пентаклів

Ніщо не завдасть Дівам сьогодні задоволення більше, ніж планування і підрахунок того, що у вас є. Чудовий день, щоб скласти бюджет – свій особистий або родинний, зрозуміти, що у вас є зараз, і запланувати, чого ви хочете від майбутнього.

Терези. Місяць

Терези не бачать повної картини, і це впливає на їхні рішення і на їхній настрій. Повної об’єктивності вам не досягти ніколи. Але сьогодні спробуйте почати шукати іншу думку, версію, ракурс того, що про чуєте, читаєте або бачите. Навіть гороскоп на 12 серпня для всіх знаків зодіаку прочитайте ще якийсь – просто про всяк випадок.

Скорпіон. Повішений

Багато неприємних справ звалиться на Скорпіонів, і цей день особливо неприємно витрачати на рутину і на неулюблені справи. Але справи, якщо їх не робити, нікуди не зникнуть. А от якщо їх зробити, вони не лише зникнуть, а й принесуть приємний результат у майбутньому.

Стрілець. Десятка чаш

У Стрільців дуже хороший день. У ньому все добре, і сповнюються бажання і мрії, все виходить не просто добре, а ще й легко. Ніби саме собою, ніби це не ви заробили, а вам це дарують. Ось про це пам’ятайте: такі дні ми створюємо собі самі. А про решту не хвилюйтесь – сьогодні все добре.

Козеріг. Колесниця

Багато що сьогодні може піти не за планом, і єдиний для Козерогів спосіб впоратись з цим – взяти все у свої руки. Навіть якщо ви не любите бути на видноті і командувати, сьогодні потрібно. Інакше вас так і нестиме незрозуміло куди, все життя.

Водолій. Перевернутий Туз посохів

Нудьга і небажання робити хоч щось накриває Водоліїв. Якщо можна, візьміть відгул і відкладіть всі справи. Нудьгуйте – нудьгувати іноді також потрібно. Якщо ні, намагайтесь хоч чимось себе вмотивувати. Хоча б морозивом після складної справи.

Риби. Відлюдник

У Риб сьогодні може не ладнатись і зі спілкуванням, і зі справами. Якщо так станеться, знайте: це не світ розладнався, це у вас щось розладналось і не може грати в унісон з усім іншим. Сьогодні більше уваги звертайте на те, чого хочете ви, що відчуваєте ви, що думаєте ви. І все швидко налагодиться знову.

Гороскоп на серпень

Гороскоп на серпень 2020 говорить про те, що початок місяця буде досить складним і напруженим для всіх знаків зодіаку.

За прогнозом астролога Марини Скаді, у другій половині серпня ситуація поліпшиться.

Найсприятливішим місяць буде для Риб, Близнюків і Стрільців.

Джерело: А как вам такой расклад