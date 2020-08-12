Гороскоп на тиждень, з 10 до 16 серпня 2020 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 10 до 16 серпня 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

З 11 до 15 серпня Уран буде у стадії стаціонарності, Марс з’єднується з Чорним Місяцем, що активізує кармічні теми, проблеми поколінь. Маючи вплив на Марс, Чорний Місяць підпорядковує особисту волю підступним спонуканням та інстинктам.

Чорний Місяць – фіктивна планета, яка показує темний бік свідомості, не відпрацьовану карму і слабкі місця психіки. Це воронка, в яку зливається енергія, тому може не залишитися сил для розвитку і руху вперед.

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Справа, розпочата у цей період, не буде розвиватися за планом. Чим вище рівень духовного розвитку людини, тим легше пройде цей тиждень. Не прив’язуйтеся до матеріального, направте енергію на самопізнання, внутрішню роботу. Більшість людей зможуть усвідомити своє призначення.

З 16 серпня Уран перейде у фазу ретроградного руху до 14 січня 2021 року.

Гороскоп для Овнів

Вам захочеться проявити своє Я, готові йти на ризик. Тому є ймовірність отримати травму або опинитися у неприємних обставинах. Сприятливий час для підприємницької діяльністі. Схильні швидко ухвалювати рішення, проте не забувайте про аналіз і розумне планування. Вдалі дні для ділових переговорів, фінансових угод і посередництва. Здатність до планування, координації дій і підприємливості у спілкуванні з колегами та діловими партнерами, допоможуть вам досягти взаємовигідного співробітництва.

Гороскоп для Тельців

Хороший період для складання іспитів чи заліків, захисту дипломів і проектів, а також для поїздок, пов’язаних з рекламною, громадською або творчою діяльністю. Важливо залишатися спокійними, інакше можете забути щось важливе. Несподівані події можуть вплинути на сімейні та особисті стосунки, а також на ділову сферу. Не конфліктуйте, хоча ви часто будете свати свідком сварок. Вас можуть намагатися обдурити, надати невірні відомості, тому краще нікому не вірити на слово, а важливу інформацію перевіряти.

Гороскоп для Близнюків

У цей час зазвичай з’являються непередбачені термінові справи, які будуть сильно відволікати. Можливі проблеми зі зв’язком, дорожні пригоди, зриви домовленостей та планів. Поїздки нераціональні, бо можуть супроводжуватися безліччю дрібних неприємностей. Будьте уважні, у цей період збільшується кількість крадіжок. Краще не ухвалювати важливих рішень, почекати з підписанням договорів, угод, контрактів, адже існує ймовірність, що ви пропустите важливу деталь.

Гороскоп для Раків

Намагайтеся раціонально використовувати свої фізичні, психічні та матеріальні ресурси. Те, чого ви так люто домагаєтеся у цей час, в результаті буде не потрібно або буде навіть шкідливо. Відпустіть ситуацію, будьте м’якшими, проявляйте увагу і турботу щодо ближніх. Не варто переходити на нове місце роботи, говорити про своє підвищення з керівництвом, демонструвати результати своєї праці – не оцінять. Якщо є можливість, підіть у відпустку, якщо керівник не відпускає – не наполягайте. У цей період вас можуть намагатися обдурити або списати на вас свої помилки.

Гороскоп для Левів

У цей період виникає схильність до ідеалізації тієї чи іншої країни, чужої культури. Спілкування з іноземцями у цей час проблематичніше, є ймовірність зіткнутися з неприємностями. Особливо остерігайтеся нелегальної міжнародної діяльності та спроб втягнути вас в цей процес. Романтичні взаємини з минулого можуть переміститися в сьогодення. Вам можуть лестити у цей період, послаблювати вашу пильність красивими словами, а за спиною провертати різні справи. За необхідності, ви зможете без перешкод залишити рідні місця. Якщо виїхали в іншу країну, вивчіть її традиції, культуру, щоб не опинитися в неприємній ситуації.

Гороскоп для Дів

Побутові питання віднімають багато сил та енергії. Однак у цей період, у вас величезна роль в житті навколишніх. Люди, які розраховують на цю вашу роль, є для вас орієнтиром, допомагають правильно скоординувати свої дії, забезпечити гармонію і співробітництво. Ваша активне громадське життя може сприяти романтичним захопленням. Деякі з ваших найзаповітніших бажань можуть здійснитися і в цьому можуть допомогти друзі та однодумці. Зі спільної роботи над яким-небудь проектом або у громадській організації може вирости взаємне почуття.

Гороскоп для Терезів

Повсякденний розпорядок життя вашої родини може бути порушений несподіваною подією або приходом гостей. Можливі сварки, розбіжності через сімейні плани. Навіть якщо ви прагнете залишитися на самоті, навколишні знайдуть спосіб увірватися у ваш простір. Досягати поставлених цілей поодинці буде складніше, ніж разом з партнером. У більшості ситуацій перший крок роблять інші люди, що дає вам можливість вирішувати, як чинити далі. Хороший період для організаційних заходів, вивчення та застосування прогресивних методів праці і технологій, придбання оргтехніки.

Гороскоп для Скорпіонів

Це сприятливий час для того, щоб зайнятися написанням, виданням або купівлею книг. Прагнення до співпраці, вирішення спільних проблем, а також спілкування з родичами з боку чоловіка, принесе багато позитивних емоцій. Вдалий період для реклами, залучення клієнтів, все це може збігатися з початком романтичних взаємин. Сприятливий час для вирішення юридичних питань та оформлення документів, пошуку ділових зв’язків з іноземцями, поїздок за кордон, залучення до партнерства зарубіжних фірм, підприємств.

Гороскоп для Стрільців

Спільні доходи і соціальний стан, набуті завдяки шлюбу або діловому партнерству, матимуть серйозне значення в майбутньому. Романтичні захоплення стануть особливо активними. Ви можете отримати переваги, пов’язані із кредитами, податками або страхуванням. Продуктивною буде участь у груповій роботі, коли можна зберегти індивідуальність, залишаючись у колективі. Ваша значущість у професійній сфері значно зростає. Можливо, вам знадобиться вирішувати питання спадщини або залагоджувати фінансові проблеми інших людей. Прибуток можливий через використання особистих контактів чи любовних зв’язків.

Гороскоп для Козерогів

Можливі зміни, пов’язані з юридичними питаннями, контрактами, доходами рідних і партнерством. Компроміс можливий, хоча досягти його не так легко, як здається на перший погляд. Докладіть зусиль для гармонії у взаєминах, сприяйте співпраці заради досягнення спільних цілей. Покладайтеся на себе, свої знання, отримуйте консультації у професіоналів, бо навколишні можуть не виконувати своїх обіцянок у цей період. Вся відповідальність зараз лежить на вас, завдяки вашим зусиллям може бути налагоджена ефективна робота.

Гороскоп для Водоліїв

У цей період можуть зіпсуватися стосунки із сусідами і близькими родичами. Причиною непорозумінь стане підозрілість, безпідставна недовіра в одних питаннях і надмірна довіра в інших. Нові знайомства в цей час навряд чи будуть продуктивними. Намагайтеся активно використовувати свої старі зв’язки. Остерігайтеся пліток. Може виникнути необхідність у відрядженнях. Загалом в поїздках варто бути уважними, бо збільшується кількість ДТП в цей період. Варто надавати перевагу лише діловим поїздкам, розважальні краще відкласти до кращих часів.

Гороскоп для Риб

Гроші та матеріальні питання стають об’єктом ваших сумнівів і мук. Вас буде переслідувати спокуса заробітку грошей аморальними способами. Стежте за своїм майном, вас можуть обікрасти або пошкодити ваші речі. Виникають конфлікти з домашніми, батьками і дітьми через фінансові розбіжності. Якщо всю енергію направити на фізичну роботу, а не на сварки, то разом з рідними можна зробити дуже багато корисних справ. Головне, стримувати себе в емоціях, не дратуватися через дрібниці.

Любовний гороскоп

Щоб побудувати щасливі та міцні стосунки у 2020 році, необхідно знати сильні і слабкі сторони вашого партнера, вподобання і те, що людині не подобається.

Також варто враховувати період знайомства та ваші побажання. Аби ви точно не помилилися у своєму виборі, Факти ICTV створили любовний гороскоп на 2020 рік.