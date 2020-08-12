Пік метеорного потоку Персеїди 2020 припадає на ніч з 12 на 13 серпня. Найяскравішим він буде з 2.00 до 3.00.

Метеорний потік Персеїди – це щорічне космічне явище, пов’язане з тим, що Земля проходить через шлейф пилу, який залишила після себе комета Свіфта-Туттля.

Ці дрібні частинки згорають у атмосфері планети, через що виникає враження зоряного дощу.

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Де дивитися метеорний потік Персеїди

Насолодитися метеорним потоком зможуть жителі Північної півкулі Землі.

Частинки, які згорають, буде помітно біля сузір’я Персей, яке розташоване у центрі східної частини небосхилу.

Бажано виїхати за місто, щоб освітлення не заважало насолодитися видовищем.

Трансляція метеорного потоку Персеїди

Можна подивитися метеорний потік онлайн, відвідавши один з YouTube-каналів обсерваторій.

Наприклад, щорічно метеорний потік транслює KopernikObservatory. Вони вже провели низку трансляцій у 2020 році.

Календар магнітних бур на 2020 рік

Космічні явища впливають на самопочуття людей.

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