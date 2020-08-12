Міжнародний день молоді у світі щороку відзначають 12 серпня. Ініціатива святкування належить групі людей, яка у 1991 році зібралася у Відні на І сесії Світового молодіжного форуму системи ООН.

Тоді форум рекомендував, щоб цей день був оголошений спеціально для збору коштів, просування та підтримки Фонду молоді ООН у партнерстві з молодіжними організаціями.

Сьогодні День молоді існує, щоб помічати і враховувати голоси, дії та ініціативи молодих людей в політичному, економічному і соціальному житті і процесах.

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Факти ICTV також підготували привітання з Міжнародним днем молоді в СМС.

Вам юнацького запалу,

Оптимізму я бажаю,

Не старіти серцем чуйним,

Вас з Днем молоді вітаю.

***

З Днем молоді мої вітання!

Екстриму, радості і драйву.

Енергії і позитиву,

Світитися щасливим сяйвом!

***

Я в День молоді веселий,

Всіх вітаю друзі вас.

Хай для справ великих, чесних

Завжди буде у вас час!

***

З Днем молоді сьогодні вітаєм

І радісно вам ми у цей день бажаєм

Міцного здоров’я, наснаги, кохання,

Збувалися щоб заповітні бажання!

***

Хай у житті завжди щастить,

Несе хай радість — кожна мить,

Ідей цікавих,мрій казкових,

І днів веселих, і чудових!

Хоча свят в останньому літньому місяці не так багато, все ж привід привітати один одного буде.

Адже, згідно з календарем свят на серпень, 24 числа українці відзначатимуть головне державне свято – День незалежності України.