У середу, 12 серпня, в Одесі через сильні дощі утворилися річки на дорогах.

В результаті негоди в Одесі виникло кілька окремих локацій, де сталося підтоплення на вулицях Приморській і Черняховського. Над вирішенням цієї проблеми працювала техніка КП Міські дороги.

Через сильні пориви вітру на контактну мережу міста падали гілки дерев, в результаті чого в Одесі на деякий час перестали працювати тролейбусні маршрути №7,9,10,11,13.

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Через те, що дерево впало на рейки, тимчасово зупинили роботу трамвая №17.

Погода в Одесі

З 13 по 16 серпня в Одесі синоптики прогнозують теплу, місцями жарку погоду. Температура вдень сягатиме від 22 до 30 градусів, вночі спека спаде до позначки 18. В Одесі ясна погода буде триматися із завидною постійністю, хоча вдень можлива недовга окупація неба хмарами.

В Україні погода в серпні 2020 буде досить спекотною і посушливою ​​в першій половині місяця, а після 18 числа похолодає.