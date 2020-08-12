Як швидко висушити речі

Іноді виникає необхідність всього за кілька годин висушити речі. Існує кілька способів, які дозволять швидко зробити вашу одяг сухим.
- У домашніх умовах швидко висушити річ допоможе пральна машинка. Якщо у вас є режим сушіння, то просто помістіть мокрий одяг у машинку і встановіть режим на максимальну потужність. Якщо у вас немає такої функції, то використовуйте режим віджиму. Перед тим як покласти річ у машинку, киньте туди два махрових рушники (обов’язково ті, що не линяють) і включіть режим віджиму. Рушники вберуть вологу з одягу і він висохне швидше.
- Для речей, які можна прасувати, підійде такий спосіб: прасуємо одяг із лицевої та зворотньої сторони, вішаємо річ на стілець, за 10-15 хвилин повторюємо прасування. Найголовніше – не забудьте відключити функцію пару.
- Для вовняних речей підійде сушка феном. Але важливо направляти гаряче повітря на одяг не ближче 40 сантиметрів.
- Шкарпетки або рукавиці можна сушити на батареї або сушарці для рушника.
- У літню пору року швидко висушити речі допоможе сонце. Поставте стілець або сушку в місце, куди потрапляють сонячні промені, і розвісьте одяг, але навиворіт. Кілька годин і він буде сухим.
Перед тим як сушити одяг одним зі способів, переконайтеся в тому, що його можна так сушити. Слід акуратно обходитися з речами з вовни та шовку. Бажано давати речі можливість висохнути самостійно.
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