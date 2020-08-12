Як швидко висушити речі

Іноді виникає необхідність всього за кілька годин висушити речі. Існує кілька способів, які дозволять швидко зробити вашу одяг сухим.

У домашніх умовах швидко висушити річ допоможе пральна машинка. Якщо у вас є режим сушіння, то просто помістіть мокрий одяг у машинку і встановіть режим на максимальну потужність. Якщо у вас немає такої функції, то використовуйте режим віджиму. Перед тим як покласти річ у машинку, киньте туди два махрових рушники (обов’язково ті, що не линяють) і включіть режим віджиму. Рушники вберуть вологу з одягу і він висохне швидше.

Для речей, які можна прасувати, підійде такий спосіб: прасуємо одяг із лицевої та зворотньої сторони, вішаємо річ на стілець, за 10-15 хвилин повторюємо прасування. Найголовніше – не забудьте відключити функцію пару.

Для вовняних речей підійде сушка феном. Але важливо направляти гаряче повітря на одяг не ближче 40 сантиметрів.

Шкарпетки або рукавиці можна сушити на батареї або сушарці для рушника.

У літню пору року швидко висушити речі допоможе сонце. Поставте стілець або сушку в місце, куди потрапляють сонячні промені, і розвісьте одяг, але навиворіт. Кілька годин і він буде сухим.

Перед тим як сушити одяг одним зі способів, переконайтеся в тому, що його можна так сушити. Слід акуратно обходитися з речами з вовни та шовку. Бажано давати речі можливість висохнути самостійно.

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