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Андрій Жигайло |

Яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

12 серпня увійшло у історію кількома знаковими подіями. Цього дня святкують Міжнародний день молоді та день слонів, а у США у цей день слухають вінілові платівки.

Іменини цього дня відзначають Валентин, Петро, Герман, Павло, Клара, Леонід, Іван, Максим, та Анатолій.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

Для України цей день також знаковий – у 1999 році у країні зачинили всі витверезники.

Також цього дня були такі події:

  • 1851 — американець Ісаак Зінгер запатентував швейну машинку з ножним приводом;
  • 1865 — британський хірург Джозеф Лістер вперше використав під час операції карболову кислоту, щоб дезінфікувати інструменти та руки;
  • 1896 — на річці Клондайк вперше знайшли золото;
  • 1918 — у США заборонили продаж спиртного на залізничних вокзалах;
  • 1919 — початок наступу об’єднаних армій УНР на Київ та Одесу;
  • 1949 — підписано Женевські конвенції про захист жертв війни;
  • 1962 — космонавт Павло Попович полетів у космос;

Народні прикмети

  • Якщо погода прохолодна –  не варто чекати на дощі;
  • Якщо сьогодні падає дощ, то опади затримають на кілька днів.

Цього дня не можна ходити босоніж по росі і займатись важкою фізичною працею.

Календар свят у серпні

У серпні багато святкових днів. Згідно з церковним календарем на серпень, православні християни святкуватимуть три Спаси – Медовий, Яблучний і Горіховий.

Також у цьому місяці пройде великий Успенський піст.

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