12 серпня увійшло у історію кількома знаковими подіями. Цього дня святкують Міжнародний день молоді та день слонів, а у США у цей день слухають вінілові платівки.
Іменини цього дня відзначають Валентин, Петро, Герман, Павло, Клара, Леонід, Іван, Максим, та Анатолій.
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Для України цей день також знаковий – у 1999 році у країні зачинили всі витверезники.
Також цього дня були такі події:
- 1851 — американець Ісаак Зінгер запатентував швейну машинку з ножним приводом;
- 1865 — британський хірург Джозеф Лістер вперше використав під час операції карболову кислоту, щоб дезінфікувати інструменти та руки;
- 1896 — на річці Клондайк вперше знайшли золото;
- 1918 — у США заборонили продаж спиртного на залізничних вокзалах;
- 1919 — початок наступу об’єднаних армій УНР на Київ та Одесу;
- 1949 — підписано Женевські конвенції про захист жертв війни;
- 1962 — космонавт Павло Попович полетів у космос;
Народні прикмети
- Якщо погода прохолодна – не варто чекати на дощі;
- Якщо сьогодні падає дощ, то опади затримають на кілька днів.
Цього дня не можна ходити босоніж по росі і займатись важкою фізичною працею.
Календар свят у серпні
У серпні багато святкових днів. Згідно з церковним календарем на серпень, православні християни святкуватимуть три Спаси – Медовий, Яблучний і Горіховий.