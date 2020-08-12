12 серпня увійшло у історію кількома знаковими подіями. Цього дня святкують Міжнародний день молоді та день слонів, а у США у цей день слухають вінілові платівки.

Іменини цього дня відзначають Валентин, Петро, Герман, Павло, Клара, Леонід, Іван, Максим, та Анатолій.

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Для України цей день також знаковий – у 1999 році у країні зачинили всі витверезники.

Також цього дня були такі події:

1851 — американець Ісаак Зінгер запатентував швейну машинку з ножним приводом;

1865 — британський хірург Джозеф Лістер вперше використав під час операції карболову кислоту, щоб дезінфікувати інструменти та руки;

1896 — на річці Клондайк вперше знайшли золото;

1918 — у США заборонили продаж спиртного на залізничних вокзалах;

1919 — початок наступу об’єднаних армій УНР на Київ та Одесу;

1949 — підписано Женевські конвенції про захист жертв війни;

1962 — космонавт Павло Попович полетів у космос;

Народні прикмети

Якщо погода прохолодна – не варто чекати на дощі;

Якщо сьогодні падає дощ, то опади затримають на кілька днів.

Цього дня не можна ходити босоніж по росі і займатись важкою фізичною працею.

Календар свят у серпні У серпні багато святкових днів. Згідно з церковним календарем на серпень, православні християни святкуватимуть три Спаси – Медовий, Яблучний і Горіховий.

Також у цьому місяці пройде великий Успенський піст.