День ангела Сергія: привітання в листівках і СМС

13 липня День ангела святкує Сергій. З латинської мови – високий, вельмишановний. У дитинстві Сергій не любить увагу, він веде себе невпевнено і сором’язливо. Уже в юності він починає розуміти, що потрібно бути рішучим і тому здається грубим.

Сергій відповідальний в роботі і завжди виділяється своїми стараннями. Батьків він поважає і прислухається до кожного раді.

У День ангела Сергія Факти ICTV підготували найкращі привітання в СМС і листівках.

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Ти,Сергію, у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

*****

І хай навкруг світліше буде

Від твоїх помислів і дій,

І хай завжди цінують люди

Тебе й діла твої, Сергій.

*****

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що в Сергія іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!

*****

Будь мужнім, радуй своїх ближніх,

Того хто поруч, розумій.

І ангел в шатах білосніжних

Хай береже тебе, Сергій!

Загалом на останній літній місяць припадає багато церковних свят. Згідно з церковним календарем на серпень, православні християни відзначатимуть три Спаси – Медовий, Яблучний і Горіховий.

А на 28 серпня припадає ще одне велике свято – Успіння Пресвятої Богородиці.