День ангела Сергія: привітання в листівках і СМС

13 липня День ангела святкує Сергій. З латинської мови – високий, вельмишановний. У дитинстві Сергій не любить увагу, він веде себе невпевнено і сором’язливо. Уже в юності він починає розуміти, що потрібно бути рішучим і тому здається грубим.
Сергій відповідальний в роботі і завжди виділяється своїми стараннями. Батьків він поважає і прислухається до кожного раді.
У День ангела Сергія Факти ICTV підготували найкращі привітання в СМС і листівках.
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Ти,Сергію, у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
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І хай навкруг світліше буде
Від твоїх помислів і дій,
І хай завжди цінують люди
Тебе й діла твої, Сергій.
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Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що в Сергія іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!
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Будь мужнім, радуй своїх ближніх,
Того хто поруч, розумій.
І ангел в шатах білосніжних
Хай береже тебе, Сергій!
Загалом на останній літній місяць припадає багато церковних свят. Згідно з церковним календарем на серпень, православні християни відзначатимуть три Спаси – Медовий, Яблучний і Горіховий.
А на 28 серпня припадає ще одне велике свято – Успіння Пресвятої Богородиці.