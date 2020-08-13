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Факти / Lifestyle

День ангела Сергія: привітання в листівках і СМС

13 липня День ангела святкує Сергій. З латинської мови – високий, вельмишановний. У дитинстві Сергій не любить увагу, він веде себе невпевнено і сором’язливо. Уже в юності він починає розуміти, що потрібно бути рішучим і тому здається грубим.

Сергій відповідальний в роботі і завжди виділяється своїми стараннями. Батьків він поважає і прислухається до кожного раді.

У День ангела Сергія Факти ICTV підготували найкращі привітання в СМС і листівках.

Читайте: Календар свят на серпень 2020

день ангела сергея

*****

Ти,Сергію, у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!

день ангела сергея

*****

І хай навкруг світліше буде
Від твоїх помислів і дій,
І хай завжди цінують люди
Тебе й діла твої, Сергій.

день ангела сергея

*****

Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що в Сергія іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!

день ангела сергея

*****

Будь мужнім, радуй своїх ближніх,
Того хто поруч, розумій.
І ангел в шатах білосніжних
Хай береже тебе, Сергій!

день ангела сергея

Загалом на останній літній місяць припадає багато церковних свят. Згідно з церковним календарем на серпень, православні християни відзначатимуть три Спаси – Медовий, Яблучний і Горіховий.

А на 28 серпня припадає ще одне велике свято – Успіння Пресвятої Богородиці.

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