День ангела Володимира: привітання у листівках та СМС

День ангела Володимира святкують 13 серпня.

Це ім’я має слов’янське коріння та означає “володіти світом” чи “знатний володар”.

До 988 року, коли відбулося хрещення Київської Русі, ім’я Володимир вважали язичницьким. Після цієї визначної події його канонізували.

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Для Володимирів характерні тонке почуття гумору, привітність, хороша інтуїція та сила волі. Також вважається, що чоловіки з таким іменем люблять порядок та чистоту та звикли планувати своє життя.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання до Дня ангела Володимира у листівках та СМС.

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Володимире, з Днем ангела тебе! Нехай твій ангел-охоронець супроводжує тебе всюди та завжди. Не втрачай наснаги та завзяття!

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З Днем ангела, Володимире! Міцного здоров’я, вірних друзів, кохання. Бажаємо тільки перемог на життєвому шляху!

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Вітаємо! Сьогодні твій день! Кар’єрного зростання, подолання будь-яких перешкод та удачі в усіх починання і нехай твій ангел допоможе тобі у цьому.

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Володимире, вітаємо тебе з іменинами! Нехай твоє життя буде наповнене тільки щастям, постійним везінням та вірою у себе.

Календар свят на серпень

У календарі на серпень 2020 налічується багато свят. Цього місяця відзначається головне державне свято – День незалежності України. Воно відбудеться 24 серпня та припадає на понеділок, тому українці матимуть додатковий вихідний та відпочиватимуть три дні поспіль.

Окрім цього, у серпні загалом святкуватимуть 15 визначних дат, три з яких є міжнародними.