Коли починається Успенський піст 2020

Успенський піст 2020 припадає на 14 серпня. Серед усіх постів у році він найкоротший і триває 14 днів.

Закінчиться Успенський піст 2020 28 серпня.

Згідно з церковним календарем, цей період відноситься вже до осені.

Успенський піст дуже суворий і майже схожий на Великий піст. Під час нього можна їсти рибу, але лише один раз – 19 серпня, на свято Преображення Господнього.

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Успенський піст 2020 починається за 14 днів до Успіння Пресвятої Богородиці і присвячується їй.

Під час нього варто утримуватися не лише від їжі, але і від шкідливих звичок, а також розваг.

У ці два тижні потрібно намагатися обмежувати себе в перегляді серіалів, відвідуванні розважальних заходів, подорожах і сексі.

Церковні свята в Україні

В Україні є багато свят. Вони діляться на офіційні, неофіційні і церковні.

У церковному календарі ключове місце займає Великдень. Від цього свята залежать дати перехідних свят. Зокрема, свято Входу Господнього в Єрусалим, Вознесіння і День Святої Трійці.

Більшість дат пов’язані з подіями з життя Ісуса Христа і Пресвятої Богородиці.

Факти ICTV склали церковний календар на 2020 рік, який покаже, коли починається і закінчується певний піст, дати одноденних постів і поминальних днів.