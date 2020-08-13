Медовий Спас (Маковія) українці відзначають 14 серпня.

Щороку віряни святкують три спаси – Медовий, Яблучний та Горіховий.

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У 2020 році Маковія припадає на п’ятницю, і цього дня вшановують пам’ять Животворящого Хреста Господнього, Образ Спасителя, а також ікону Володимирської Божої Матері.

На Медовий Спас віряни згадують сімох братів зі Старого Завіту – мучеників Маковеїв.

За давніми традиціями, у це свято робили маковійні вінки з польових квітів. Їх плели з 17 трав, які перев’язували червоною стрічкою, висушували та освячували у церкві. Вони служили оберегами від злих сил. До храму для освячення також брали мед, воду та мак.

На Маковія прийнято дякувати за роботу пасічникам, які старанно збирають медовий урожай. Люди печуть медові пряники, млинці з маком та медом, пироги.

За традиціями, 14 серпня люди занурюються у воду, щоб змити усі гріхи та зміцнити своє здоров’я. Після цього свята купатись не можна було, оскільки вода у річках та водоймах починала цвісти.

У селі Медовий Спас знаменував про початок жнив. Селяни починали готувати хліва для нового врожаю хліба.

Коли Яблучний Спас

У 2020 році Яблучний Спас святкують 19 серпня.

Другий спас є неперехідним церковним святом, тому щороку його відзначають в одну й ту ж дату. У цей день українці освячують яблука, різноманітні фрукти, які не можна було їсти до Яблучного Спасу.