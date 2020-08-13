Прогноз погоди в Україні на 13 серпня свідчить, що на всій території країни буде сонячно та безхмарно.

На Заході температура повітря триматиметься на рівні +25 градусів вдень.

На Півночі синоптики прогнозують до +19 вдень та до +13 вночі.

У Києві температура коливатиметься від +20 до +22 градусів тепла.

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У східних областях країни очікується до +23 градусів вдень.

На Півдні синоптики прогнозують від +25 вдень до +17 вночі.

Погода на осінь 2020

Прогноз погоди на осінь 2020 каже, що літо затримається в Україні до кінця вересня.

Згідно зі звітами метеорологічної організації при ООН, погода до 2025 року буде найтеплішою за весь час спостережень.

Ймовірність того, що зима буде дуже морозною становить менш як 10%.