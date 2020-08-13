HBO – один з найпопулярніших стрімінгових сервісів. На ньому доступні сотні серіалів. Факти ICTV зібрали для вас 5 серіалів від HBO, які варто подивитися в 2020 році.

Чужинець / The Outsider (2020)

Екранізація однойменного роману Стівена Кінга. Історія серіалу розповідає про розслідування зґвалтування 11-річного хлопчика. Всі докази вказують на тренера бейсбольної команди, але відео з камер спостереження доводить наявність алібі в чоловіка. Сам Кінг тепло відгукнувся про цю екранізацію, назвавши її однією з найкращих адаптацій його романів.

Авеню 5 / Avenue 5 (2020)

Комедія про майбутнє, в якому гарно розвинений космічний туризм. На одному з лайнерів із туристами сталася поломка і тепер вони залишилися без допомоги далеко від Землі. За спробами врятувати команду і пасажирів спостерігає вся планета.

Біжи / Run (2020)

Комедія про втомилену від життя Рубі, яка отримала від свого першого хлопця повідомлення. У ньому він запропонував їй відправитися в головну подорож у її житті. Рубі з радістю погодилася.

Перрі Мейсон / Perry Mason (2020)

Перрі Мейсон – адвокат з Лос-Анджелеса, який практикує нестандартні способи захисту обвинувачених. Він веде власні розслідування та вивчає речові докази, місця злочинів. Мейсон береться за одну з найгучніших справ, яка розпочалася з невдалого викрадення. Події у серіалі розгортаються у період Великої депресії.

Відіграти назад / The Undoing (2020)

Історія серіалу розповідає про успішного терапевта з Нью-Йорка Грейс, яка насолоджується своїм ідеальним життям. Вона видала книгу, в якій звертається до жінок і радить прислухатися до своєї інтуїції, а також вірити першим враженням про чоловіків. Але як на зло, Грейс стала жертвою своїх порад. Вже через тиждень зникає її чоловік. Грейс стикається зі страшними одкровеннями про її чоловіка і потрапляє в гучний скандал.