Медовий спас 2020: що не можна робити

Медовий спас 2020 православні віряни святкують 14 серпня.

У народі свято також називають Маковія, Першого Спаса, Спаса на воді.

На Медовий спас у церквах освячували перший врожай – яблука, груші, мед, голівки маку, випічку із муки нової пшениці. Окрім цього, також освячували букети квітів і трав.

Від Маковія починався піст – Спасівка, який тривав до Успіння Пресвятої Богородиці.

Що не можна робити на Медовий спас

На велике свято Медового спасу люди кидали усі домашні справи та не працювали у полях, адже вважалося, що це може прикликати горе у родину.

Усі господарські турботи потрібно було встигнути владнати до 14 серпня. Єдиною “дозволеною” працею вважався збір меду на пасіці.

Однак тут була ще одна заборона – під час збору у жодному разі не можна було голосно розмовляти. Вважалося, що так мед може зіпсуватися.

Великим гріхом вважалося їсти яблука та мед до Спаса: особливо суворо цієї заборони дотримувалися діти, що втратили батьків, та батьки, які поховали дітей.

Також після Маковея традиційно не можна купатися у водоймах – це свято зазвичай слугувало завершенням “пляжного сезону”.

Усіх тих, хто уникав цього правила, могли спіткати біди і проблеми зі здоров’ям.

Цієї пори вже відчувалися перші ознаки майбутніх холодів, тому примовляли Прийшов Спас, готуй рукавиці про запас.

За народним повір’ям, саме на Маковія літо зустрічається з осінню.

Православний календар на серпень

У повному церковному календарі на серпень 2020 Факти ICTV зібрали головні православні свята останнього місяця літа.

Пере Медового спасу віряни 19 серпня святкуватимуть Яблучний спас, а от одним із головних церковних свят місяця є Успіння Пресвятої Богородиці, яке відзначають 28 серпня.