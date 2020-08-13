Погода на вихідні в Україні передбачається сонячною.

У суботу, 15 серпня, майже на усій території України синоптики прогнозують сонячну погоду, подекуди буде хмарно. Температура повітря вдень становитиме від +21° до +26°, вночі – від +10° до +15°.

На Заході пройдуть дощі з грозами. Стовпчики термометрів вдень піднімуться до +29°, вночі – до +17°.

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У неділю, 16 серпня, сонячна погода буде в усіх областях України. На Заході, Півночі, Центрі та Півдні потеплішає. Вдень повітря прогріється до +29°, вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +11° до +18°.

На Сході буде прохолодніше. Вдень температура повітря буде від +21° до +23°.

Погода на серпень

Погода у серпні 2020 року буде посушливою у першій половині місяця, а істотних опадів не передбачається. Стовпчики термометрів коливатимуться від +28° до + 34°.

Починаючи з 18 серпня почнеться похолодання – уночі температура повітря складатиме близько +18°. Синоптики прогнозують дощі з грозами.