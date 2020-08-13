Відпочинок у Туреччині 2020: житло, ціни і карантин

Відпочинок у Туреччині у 2020 році – один з найкращих варіантів. Через пандемію коронавірусу, багато досі не готові приймати туристів. Але Туреччина з 1 липня вирішила інакше і почала приймати українців.
Факти ICTV зібрали усю інформацію про цю унікальну країну.
Карантин у Туреччині
Нині у Туреччині зафіксовано 210 тис. випадків коронавірусу. Померло 5,3 тис. людей, вилікувалось біля 190 тис.
У Країні діє масковий режим та обмеження при пересуванні між регіонами. Також обов’язковим є дотримання соціальної дистанції.
У приміщеннях туристи повинні бути в масках і дотримуватися дистанції. Страви на шведському столі відгородять захисними екранами та подаватимуться лише офіціантами.
Правила прильоту до Туреччини
У Туреччині через пандемію введені особливі правила для туристів. У аеропортах діють медичні центри, де потрібно пройти огляд на наявність симптомів Covid-19. У разі виявлення одразу здати безкоштовний ПЛР-тест.
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Після повернення з Туреччини, обсервація не потрібна.
Страхування туристів у Туреччині
Для в’їзду у країну потрібне стандартне медичне страхування, яке входить у договір з туроператором. Крім цього, з 1 липня діє спеціальне страхування від коронавірусу.
Є три види страхування:
- за €15 (покриває лікування на €3 тис.);
- за €19 (покриває лікування на €5 тис.);
- за €23 (покриває лікування на €7 тис.).
Тариф можуть включити у страхування від туроператора.
Де відпочивати у Туреччині
Туреччина – це старовинні міста, які бачили древніх греків, персів та візантійців. Антіохійські та Аланські гори, які плавно переходять у Середземне море.
Пляжі у країні в основному з гальки, але і є піщані.
Гірська Аланія підходить для активного відпочинку, тоді як Ізмір пропонує ніжитись під сонцем на пляжі.
Перлиною Туреччини є місто Стамбул, яке розташоване одночасно у Європі та Азії. Це місто котів, древніх будівель часів Візантійської імперії та сучасний діловий центр країни.
Важливою частиною турецької культури є базари. Вони на кожному кроці, тому тут можна дешево придбати самі найрізноманітніші речі – від спецій до одягу.
Найбільш відомі сувеніри – солодощі, вироби зі шкіри, кальяни та різні національні аксесуари.
Погода у Туреччині
Літом у Туреччині стоїть спека у районі 32-35 градусів тепла. Через гірську місцевість на курортах, спека легко переноситься.
Ціни на перельоти
Вартість квитків на літак починається від 5 тис. грн на прямі рейси з Києва до курортних міст Анталія, Кемер та Самсун.
Дешевше летіти з аеропортів Харкова та Одеси. Ціни починаються від 3,5 тис. грн на середину липня.
Ціна квитків на чартерні перельоти починається від 4 тис. грн.
Пакетний тур у Туреччину
У країну можна полетіти, як самотужки, так і пакетним туром через туроператора.
У пакетний тур входить:
- бронювання готелю;
- переліт та трансфер до готелю;
- страхування;
- акційні пропозиції від туроператора.
Готелі у Туреччині
Цього року у готелях Туреччини почали відмовлятись від попереднього формату харчування all-inclusive та переходять на формати комплексного меню.
Крім цього готелі перед роботою повинні отримати сертифікат здоров’я. Без нього працювати вони не зможуть.
Пакетні тури до готелів мають одні з найдемократичніших цін. Їх вартість починається від 7 тис. грн за людину.
Fun&sun Comfort Beach Resort 5*
Готель у центрі міста Кемер. Рекомендують для компаній, пар і любителів веселого і енергійного відпочинку.
Вартість: від 28 тис. грн (за двох).
Ozkaymak Incekum Hotel
Готель на березі моря у місті Аланія. З оного боку має вид на море, з іншого на Аланські гори. Пропонує гостям просторі номери та повне обслуговування.
Вартість: від 32,5 тис. грн (за двох).
Sesin Hotel
Розташований всього в 120 м від приватного ділянки на піщано-галькові пляжі Мармарису. У готелі розміщення самотніх чоловіків заборонено.
Вартість: від 35 тис. грн (за двох).
Оренда апартаментів
У Туреччині є можливість орендувати апартаменти та квартири у курортних містах.
У Кемері ціна за квартиру розпочинається від 1,5 тис. грн за добу, у Мармарисі – 1,6 тис. грн. У Стамбулі можна орендувати житло за 1,3 тис. грн на добу.
Посольство України у Туреччині
У Туреччині діє генеральне консульство України у столиці Анкарі. Контакти: тел: +90 212 662 25 41; е-mail: ukrist@superonline.com, gc_tr@mfa.gov.уа.
Проблеми туристів можна вирішити у консульстві України у Анталії. Контакти: тел: +90-242-312-33-77, e-mail: gc_tra@mfa.gov.уа.
Третя дипломатична установа – почесне консульство у Ізмірі. Контакти: тел: +90 232 42 12 141, е-mail: info@ukraynaizmir.com
Для туристів у МЗС України радять зареєструватись на ресурсі Друг. Туди потрібно внести дані про себе та контакти. Ресурс розсилатиме усі важливі повідомлення.
У разі проблем телефонуйте на гарячу лінію МЗС України: +38-044-238-16-57, або пишіть на електронну пошту – cons_or@mfa.gov.ua.
Українці у Туреччині можуть перебувати 90 днів за українським паспортом.
Джерело: tui.ua, avia.tripmydream, МЗС, Вooking.com
Фото: Dreamstime, tui.ua