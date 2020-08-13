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Яке свято сьогодні, 13 серпня

13 серпня святкують Міжнародний день шульги. Вперше це свято почали відзначати ще у 1992 році.

За народним календарем на 13 серпня припадає Євдокимів день.

Хто святкує іменини: Анна, Степан, Антоній, Василь, Арсеній, Веніамін, Юрій, Володимир, Георгій, Євдоким, Іван, Максим, Микола, Сергій.

Народні прикмети на 13 серпня: 

  • Мурахи закривають вхід до мурашника – до дощу.
  • Погода вітряна – чекати зими сніжної.
  • Павутина літає – спекотно буде ще довго.
  • Бджоли в поле летять – буде добра погода.
  • Після Євдокима ластівка гнізда не в’є.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

Що не можна робити 13 серпня: 

  • не можна викидати залишки зі столу;
  • не можна сваритися вдома;
  • не можна подорожувати.

У серпні буде багато святкових днів. Згідно з церковним календарем на серпень, православні християни святкуватимуть три Спаси – Медовий, Яблучний і Горіховий.

Також у цьому місяці пройде великий Успенський піст.

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