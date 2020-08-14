День ангела Дмитра: привітання в листівках та СМС

День ангела Дмитра щороку припадає на 14 серпня.

Ім’я Дмитро пов’язують із богинею грецької міфілогії Деметрою, яке означає той, що працює на землі, землероб.

14 серпня віряни згадують отця Дмитра Павського, якого розстріляли за наказом НКВС у 1937 році.

Чоловіки з іменем Дмитро у дитинстві мають дуже міцний зв’язок з родиною, а виростають активними, працьовитими і цілеспрямованими.

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Факти ICTV зібрали для вас кращі привітання з днем ангела Дмитра.

***

Твоє ім’я Дмитро – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

В іменини Дмитру побажаю

Щастя і тепла, земного раю.

Благодать хай спуститься з небес

І сповнить життя великих чудес!

Нехай твої збуваються бажання,

У людей завжди мати визнання!

Смутку ніколи тобі не знати,

І все, що хочеш, досягати!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Дмитра,

Прийми привітання!

Календар свят в Україні

У повному календарі свят на 2020 рік Факти ICTV зібрали головні дати, які відзначаються в Україні на загальнонаціональному рівні.

24 серпня українці святкуватимуть 29-ту річницю з дня проголошення незалежності.