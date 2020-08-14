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Факти / Lifestyle

День ангела Олександра: найкращі привітання у віршах

День ангела Олександра припадає на 14 серпня.

Це чоловіче ім’я є одним з найпоширеніших в Україні і означає воно з давньогрецької мови – захисник.

Загалом Олександри святкують свій день ангела близько 40 разів на рік. Ці чоловіки мають вольовий характер, уперті та цілеспрямовані. Також власники цього імені є хорошими керівниками та здатні налагодити роботу великого колективу.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

Факти ICTV зібрали кращі вірші для привітання з Днем ангела Олександра.

***

Нехай Сашку його життя
Будуть встеляти зірки з неба,
І ангел-охоронець прямуватиме з тобою,
Щоб кожну мить ти відчував
Богородиці вічну опіку.
Нехай Бог подарує тобі,
Щастя, здоров’я й довге життя.

***

Вітаючи тебе, Олександре,
Хочу бажати знову і знову,
Хай з тобою постійно живе
Надія, Віра й Любов.

Нехай ангел небесний оберігає,
Захищає усюди тебе,
І дарує тобі тисячу різних чудес.

***

Хай ангел-охоронець береже тебе від зла,
Дарує щастя і душу твою зігріває!
Олександру побажаємо тепла,
Любові й удачі у всьому.

Хай береже тебе від зла й невдач
І все обов’язково буде у порядку!

***

Бажаємо, аби твоє здоров’я було міцне,
Сімейне щастя зажди панувало,
Радість у серці вічно жила,
Лихо було далеко в дорозі.
Нехай ангел поруч прямує,
Береже від біди та нещасть.

Календар свят у серпні

У календарі свят на серпень 2020 передбачається 15 дат для святкування. Більшість з них присвячені певній професії.

Також цього місяця відзначатиметься державне свято – День незалежності України. За рішенням Кабміну 24 серпня буде вихідним, тому українці відпочиватимуть три дні поспіль.

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