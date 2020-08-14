День ангела Олександра припадає на 14 серпня.

Це чоловіче ім’я є одним з найпоширеніших в Україні і означає воно з давньогрецької мови – захисник.

Загалом Олександри святкують свій день ангела близько 40 разів на рік. Ці чоловіки мають вольовий характер, уперті та цілеспрямовані. Також власники цього імені є хорошими керівниками та здатні налагодити роботу великого колективу.

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Факти ICTV зібрали кращі вірші для привітання з Днем ангела Олександра.

***

Нехай Сашку його життя

Будуть встеляти зірки з неба,

І ангел-охоронець прямуватиме з тобою,

Щоб кожну мить ти відчував

Богородиці вічну опіку.

Нехай Бог подарує тобі,

Щастя, здоров’я й довге життя.

***

Вітаючи тебе, Олександре,

Хочу бажати знову і знову,

Хай з тобою постійно живе

Надія, Віра й Любов.

Нехай ангел небесний оберігає,

Захищає усюди тебе,

І дарує тобі тисячу різних чудес.

***

Хай ангел-охоронець береже тебе від зла,

Дарує щастя і душу твою зігріває!

Олександру побажаємо тепла,

Любові й удачі у всьому.

Хай береже тебе від зла й невдач

І все обов’язково буде у порядку!

***

Бажаємо, аби твоє здоров’я було міцне,

Сімейне щастя зажди панувало,

Радість у серці вічно жила,

Лихо було далеко в дорозі.

Нехай ангел поруч прямує,

Береже від біди та нещасть.

Календар свят у серпні

У календарі свят на серпень 2020 передбачається 15 дат для святкування. Більшість з них присвячені певній професії.

Також цього місяця відзначатиметься державне свято – День незалежності України. За рішенням Кабміну 24 серпня буде вихідним, тому українці відпочиватимуть три дні поспіль.