Гороскоп на 14 серпня 2020 для всіх знаків зодіаку радить Тельцям відпочити і подивитись на Стрільців, які свій час просто відпочити вже втратили.

Овен

Туз пентаклів

Овнам сьогодні таланить, і в дрібницях, і у великих справах. Але у цього талану є свій ліміт. Намагайтесь не витрачати його на дурниці і не піднімати монетки, що траплятимуться на шляху. На вас чекає більше щастя.

Телець

Четвірка мечів

Час відпочити, Тельці. Якщо ви продовжите і далі з такою завзятістю рити землю з будь-якої причини, довго займатись цим ви не зможете. Приберіть всі важливі справи, випийте ромашкового чаю. Дихайте.

Близнюки

Дев’ятка чаш

Чудовий день обіцяє Близнюкам гороскоп на 14 серпня. День, коли все добре, і будь-які починання приводять до радості. Найкращий день для корпоративу або маленької вечірки.

Рак

Перевернута П’ятірка чаш

Раки готові йти вперед і залишити у минулому все, що було не так. Включіть собі Едіт Піаф, щоб співала на тлі, як ні про що не шкодує – і вперед. Не прощайтесь з минулим, просто залишіть його. У майбутньому все буде краще.

Лев

Перевернута Королева посохів

Найскладніше за гороскопом на 14 серпня для Левів – не заздрити і не звертати увагу на заздрість людей довкола. Не порівнюйте себе ні з ким.

Діва

Повішений

Нудні справи, які Діви відкладали весь тиждень, зібрались і раптом вирішили, що прийшов час нападати. Сьогодні вам від них нікуди не сховатись. Просто зберіться і переробіть їх усі. Іншого шляху немає.

Терези

Туз мечів

У Терезів сьогодні день, коли їх знаходять амбіції, а самі вони знаходять собі мету, до якої планують іти найближчим часом. Головне – не йти до мети негайно ж. Візьміть паузу все обдумати і спланувати. Тоді вас точно ніхто не зможе зупинити.

Скорпіон

Перевернуті Закохані

Сьогодні Скорпіонам властиво перечіплюватись, тому що вони якось раптом втратили баланс. Якусь частину себе ви пригнічували так завзято і вдало, що й самі забули про неї. Негайно згадайте і купить їй втішне тістечко – тоді все повернеться на місця.

Стрілець

Десятка мечів

Стрільці так втомились за тиждень, що хочуть просто лягти і лежати. Так почуваються хом’яки, які пробігли марафон, але все одно лишились у клітці. Це задушливе відчуття безсилля зникне, але, будь ласка, сьогодні дайте собі відпочити.

Козеріг

Перевернута Четвірка пентаклів

Жадібність – те, що може зіпсувати день Козерогам. Причому жадібність ця – ваша власна. Ви так боїтеся втратити те, що у вас є, що перестали навіть дивитись вперед, не те, щоб туди іти. Ризикніть сьогодні хоча б якоюсь дрібницею.

Водолій

Дев’ятка посохів

Всім щось потрібно від Водоліїв у цю п’ятницю. Гороскоп на 14 серпня для всіх знаків зодіаку радить не те, щоб відмовляти людям, але просто пам’ятайте, що у вас є власне життя і власні справи. Вони не менш важливі.

Риби

Місяць

Довкола Риб сьогодні кружляє багато таємниць, секретів і недомовок. Це тривожить, але не намагайтесь все дізнатись негайно. Сьогодні об’єктивної інформації вам все одно не отримати. Спирайтесь на внутрішній голос і будьте обережні. Сьогодні через незнання легко наробити неприємних справ.

Гороскоп на серпень

Гороскоп 2020 на серпень говорить про те, що з 11 до 15 серпня Уран буде у стадії стаціонарності. Це дає людям відчуття сили, бо планета направляє цілеспрямований потік енергії.

Почуття власної незалежності та індивідуальності стає дуже сильним. Бажання стати вільним підштовхує до пошуків власного унікального способу висловити свою індивідуальність.

Джерело: А как вам такой расклад