Свят у серпні в Україні небагато, проте цього місяця буде додатковий вихідний. Так, 24 серпня відзначається головне державне свято – День незалежності України.

День незалежності випадає на понеділок, який, згідно з розпорядженням Кабміну, буде вихідним.

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Календар свят в Україні на серпень 2020:

1 серпня – День інкасатора;

Цей день у календарі присвячений одній з найбільш відповідальних і небезпечних професій – інкасаторам. Свято заснували з нагоди відкриття підрозділу інкасації Державного банку СРСР у 1939 році.

2 серпня – День Повітряних сил Збройних Сил України;

День Повітряних сил Збройних Сил відзначається щорічно з 2007 року у першу неділю серпня.

5 серпня – Міжнародний день світлофора;

Перший електричний світлофор був встановлений у цей день у 1914 році у американському місті Клівленд.

8 серпня – День військ зв’язку Збройних Сил України;

Свято відзначається в Україні щорічно з 2000 року, коли президент України підписав указ Про День військ зв’язку.

Дата 8 серпня обрана не випадково. Адже саме уцей день в 1920 році в Києві на базі сучасного Костянтинівського юнкерського військового училища почали підготовку військових зв’язківців.

9 серпня – Міжнародний день корінних народів світу;

Свято було встановлено на Генеральній Асамблеї ООН. Воно покликане організувати всі можливості для розвитку в умовах миру і безпеки.

9 серпня – День будівельника;

Це професійне свято встановлене указом президента від 22 липня 1993 року і відзначається щорічно у другу неділю серпня.

9 серпня – День працівників ветеринарної медицини;

Це свято виходить з дати, його відзначають щороку у другу неділю серпня.

12 серпня – Міжнародний день молоді;

Міжнародний день молоді встановлений у 1999 році на Генеральній Асамблеї ООН.

15 серпня – День археолога;

Неофіційний професійне свято археологів відзначають щорічно 15 серпня.

19 серпня – День пасічника;

Пасічники своє професійне свято відзначають 19 серпня. Свято було встановлено 15 серпня 1997 року указом президента.

Зазвичай в цей день по всій країні проходять ярмарки меду, проте 2020 рік стане винятком.

23 серпня – День державного прапора України;

Це свято присвячене одному з головних державних символів – прапору.

Він був встановлений президентом України в 2004 році.

Традиційно в цей день у всіх регіонах країни о 9.00 проходить церемонія підняття державного прапора.

24 серпня – День незалежності;

24 серпня відзначається головне державне свято – День незалежності України, встановлене на честь ухвалення Верховною Радою УРСР Акту проголошення незалежності України. Цей день вважається датою утворення держави Україна в її сучасному вигляді.

28 серпня – День авіації України;

Це національне свято працівників авіації, яке відзначають щорічно в останню суботу серпня.

В Україні воно з’явилося 16 серпня 1993 року.

29 серпня – День далекобійника;

В останню суботу серпня в Україні відзначають неофіційне свято День далекобійника.

30 серпня – День шахтаря.

Це свято присвячене одній з найнебезпечніших професій України. У цей день в 1935 році шахтар Олексій Стаханов встановив рекорд (видобув 102 тонн вугілля, хоча норма була 7 тонн).

Щодня в Україні відзначаються різні церковні свята. Факти ICTV зібрали повний церковний календар на 2020 рік, де також зібрано перелік поминальних днів та постів.