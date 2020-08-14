Як кажуть у народі – на Медовий спас 2020 має бути все солодко. 14 серпня святкують одне з найбільших літніх свят православного світу.

У цей день починають збирати мед з пасік та частувати ним усіх.

Факти ICTV зібрали вітання зі святом Медового Спасу.

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З Медовим Спасом! Бажаю, щоб життя було солодким, немов мед, і не було в ньому жодної ложки дьогтю.

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Щиро хочемо привітати, вашу чудову родину зі світлим святом! Нехай Медовий Спас, разом зі свіжим медом, подарує вашому дому спокій і затишок!

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Перший Спас – медовий, будьте всі здорові!

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Бажаю віри вам у серцях величезною,

Щоб вам жилося заможно і спокійно…

З медовим спасом вас привітати рада,

Нехай віра буде кращою нагородою!

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Сьогодні найкращий православний свято –

Медовий перший спас уже настав!

І я поспішаю привітати дуже славно,

Бажаючи життя вище всіх похвал!

Яблучний спас 2020

Друге велике серпневе церковне свято – Яблучний спас 2020 святкують 19 серпня.

У цей день також святкують Преображення Господнє.

У цей день освячують яблука, різні фрукти, які не можна було їсти до Яблучного Спаса.