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Факти / Lifestyle

Медовий спас 2020: кращі вітання у СМС

Як кажуть у народі – на Медовий спас 2020 має бути все солодко. 14 серпня святкують одне з найбільших літніх свят православного світу.

У цей день починають збирати мед з пасік та частувати ним усіх.

Факти ICTV зібрали вітання зі святом Медового Спасу.

Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік

***

З Медовим Спасом! Бажаю, щоб життя було солодким, немов мед, і не було в ньому жодної ложки дьогтю.

***

Щиро хочемо привітати, вашу чудову родину зі світлим святом! Нехай Медовий Спас, разом зі свіжим медом, подарує вашому дому спокій і затишок!

***

Перший Спас – медовий, будьте всі здорові!

***

Бажаю віри вам у серцях величезною,
Щоб вам жилося заможно і спокійно…
З медовим спасом вас привітати рада,
Нехай віра буде кращою нагородою!

***

 

Сьогодні найкращий православний свято –
Медовий перший спас уже настав!
І я поспішаю привітати дуже славно,
Бажаючи життя вище всіх похвал!

Яблучний спас 2020

Друге велике серпневе церковне свято – Яблучний спас 2020 святкують 19 серпня.

У цей день також святкують Преображення Господнє.

У цей день освячують яблука, різні фрукти, які не можна було їсти до Яблучного Спаса.

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