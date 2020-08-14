Православні християни 14 серпня відзначають Маковія (Медовий Спас).

Цей день присвячений чудотворним святиням Образу Спасителя, Животворному Хресту Господньому та іконі Володимирської Богоматері. Крім того, 14 серпня стартує Успенський піст.

У народі цей період збігається зі збором маку, малини та меду.

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На Маковія заведено пекти солодощі, варити узвар та медовуху.

Також на це свято збирають великі букети, в яких мають бути чорнобривці, жоржини, айстри, гвоздики, барвінок, волошки, м’ята, чебрець, любисток та мак.

Не забудьте привітати знайомих та близьких зі святом. Для цього Факти ICTV зібрали найкращі привітання у віршах з Маковеєм.

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Медовий Спас – серпневе свято,

Час збирати врожаї,

Янтарем вирує літо,

Щастя, й миру зичу всім!

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Бджоли весело дзижчать

Червоніють маки,

Люди в храмах святять мед,

Дозрівають злаки.

Вас вітаю дуже щиро

З Маковеєм, Спасом!

Аби вам зустріти зиму з солодким запасом.

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Свято українське, Спас медовий!

Настав на радість людям!

Зібраний врожай садовий:

Мед на славу, смак-чудовий!

Зануримося в річку, море,

Змиємо з душ печаль земну!

Нехай сім’я не знає горя,

Віримо в благодать святу!

Медовий Спас 2020

У 2020 році Медовий Спас відзначають 14 серпня. Це свято має постійну дату і щорічно збігається з початком Успенського посту.

Православні християни щорічно відзначають три спаса – Медовий, Яблучний і Горіховий.

Дати цих свят пов’язані зі збором урожаю і запасом продуктів на зиму. Вважається, що слово спас походить від запасатися.