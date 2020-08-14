Православні християни 14 серпня відзначають Маковія (Медовий Спас).
Цей день присвячений чудотворним святиням Образу Спасителя, Животворному Хресту Господньому та іконі Володимирської Богоматері. Крім того, 14 серпня стартує Успенський піст.
У народі цей період збігається зі збором маку, малини та меду.
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На Маковія заведено пекти солодощі, варити узвар та медовуху.
Також на це свято збирають великі букети, в яких мають бути чорнобривці, жоржини, айстри, гвоздики, барвінок, волошки, м’ята, чебрець, любисток та мак.
Не забудьте привітати знайомих та близьких зі святом. Для цього Факти ICTV зібрали найкращі привітання у віршах з Маковеєм.
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Медовий Спас – серпневе свято,
Час збирати врожаї,
Янтарем вирує літо,
Щастя, й миру зичу всім!
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Бджоли весело дзижчать
Червоніють маки,
Люди в храмах святять мед,
Дозрівають злаки.
Вас вітаю дуже щиро
З Маковеєм, Спасом!
Аби вам зустріти зиму з солодким запасом.
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Свято українське, Спас медовий!
Настав на радість людям!
Зібраний врожай садовий:
Мед на славу, смак-чудовий!
Зануримося в річку, море,
Змиємо з душ печаль земну!
Нехай сім’я не знає горя,
Віримо в благодать святу!
Медовий Спас 2020
У 2020 році Медовий Спас відзначають 14 серпня. Це свято має постійну дату і щорічно збігається з початком Успенського посту.
Православні християни щорічно відзначають три спаса – Медовий, Яблучний і Горіховий.
Дати цих свят пов’язані зі збором урожаю і запасом продуктів на зиму. Вважається, що слово спас походить від запасатися.